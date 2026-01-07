Retrasos en los trenes y largas colas en la estación por el retorno de la Navidad

La laerguísima cola ayer por la tarde para atravesar en control de seguiridad en la estación de trenes de Burgos formada por viajeros del AVE a Madrid-Murcia y los Alvia a Galicia y Salamanca.S. L. C

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Al igual que la víspera, el primer AVE del día desde Burgos volvió a congregar a un numeroso grupo de pasajeros a primera hora de la mañana para abordar el tren con destino a Valencia y con paradas intermedias en Valladolid, Segovia y Madrid. La gran afluencia de viajeros volvió a dejar una larga fila de personas esperando a pasar el chequeo de los billetes y el control de seguridad, que sólo dispone de un puesto y es la principal causa de la demora en el abordaje del tren, además de la costumbre de muchos viajeros de llegar a la estación con el tiempo justo.

En este caso, el tren tenía prevista su salida a las 6:40h, momento en el que aún restaba un nutrido grupo de pasajeros por mostrar sus billetes y pasar el control.

Cola para cruzar el control en el primer AVE del miércoles a 5 minutos de la salida prevista del tren. Al final partió con 7 minutos de retraso.L. G. L.

Finalmente, el primer tren del día salió de la estación Rosa Manzano a las 6:47h, con siete minutos de retraso en origen.

Gran afluencia en el final de las vacaciones

La imagen hablaba por si sola y la describen a la perfección las palabras de un grupo de tres jóvenes aguardando con impaciencia en la fila para atravesar el control de velocidad minutos antes de la hora de salida del AVE a Madrid a las cinco de la tarde. «Hay más cola que en las rebajas». La descripción se completa con la resignación de otro joven que comentaba con sus padres que «menos mal que en la aplicación ponía que el tren llegaba con retraso y hemos venido más tarde». Son dos escenas repetidas entre los viajeros congregados en la estación de trenes Rosa Manzano en la tarde del día de Reyes, en el regreso de las vacaciones de Navidad.

En el caso de las tres jóvenes, su tren era el AVE de las 17:21h con destino final en Murcia del Carmen, aunque la mayoría de los pasajeros, muchos de ellos en edad universitaria, se dirigía a Madrid. Su tren salió de la estación Rosa Manzano con 29 minutos de retraso sin dejar a nadie en tierra, eso sí. Así lo aseguraban los auxiliares en la estación a los pasajeros que formaban una larga fila hasta la puerta principal que torcía y pasaba por delante de la cafetería. «Tranquilos que el tren no se va», «no os deja en tierra». Sin embargo la impaciencia y los nervios eran patentes entre el numerosísimo público presente en la estación.

Coincidía, además, que a la salida del AVE se solapó con la de los trenes con destino a Galicia y Salamanca, que llegaron procedentes de Barcelona -es un único convoy que luego se separa en Burgos- con dos horas de retraso. Esa demora amontonó en el control de seguridad a cientos de pasajeros de los tres trayectos y obligó a las asistentes de Renfe a recorrer la cola buscando a los pasajeros con destino a La Coruña para que pudieran pasar el control de seguridad y dar curso a ese tren que circulaba con tanto retraso. Algunas personas en la cola protestaron al ver que se adelantaba a algunos viajeros y comprobar que el avance de la fila era muy lento ya que la estación únicamente dispone de una línea de inspección de equipajes y todos los pasajeros tuvieron que atravesarla.

Esa circunstancia motivó que el abordaje de los viajeros en Burgos añadiera más retrasos a los trenes de Galicia y Salamanca, que salieron de la estación Rosa Manzano con 135 minutos de retraso y el AVE el último del día en ese sentido que partió con una demora de 29 minutos en dirección a Valladolid, Segovia, Madrid y Murcia.

En el caso del Alvia a Galicia, que debería haber salido de Burgos a las 15:33 y lo hizo pasadas las 17:30h, el trazado apenas permite recuperar tiempo y en puntos de la provincia de León, incluso se ve forzado a circular muy por debajo de los 100km/h. A mayores, cuando los viajeros aún no habían alcanzado la estación de León el convoy se paró antes de llegar a León por problemas mecánicos por las bajas temperaturas y tuvo que permanecer detenido para dejar pasar a otros trenes y evitar demoras adicionales en otros servicios, concentrado el problema en el tren de Galicia para no contagiar al resto y enervando al pasaje aún más por el retraso acumulado, según explicaron a este periódico pasajeros en ese tren.

El único consuelo para estos clientes de Renfe está en que desde el pasado 1 de enero, está en vigor la nueva normativa de compensaciones de Renfe, por la que los retrasos superiores a 15 minutos conllevan la devolución del 50% del billete, mientras que aquellos que superen los 30 minutos suponen la devolución íntegra del importe abonado.

Operación retorno por tren

La estación de tren de Burgos Rosa Manzano registró ayer martes 6 de enero una de sus jornadas más exigentes del año debido a la acumulación de viajeros en la operación retorno tras las festividades navideñas. La elevada afluencia de pasajeros tensionó significativamente la operativa habitual en los servicios de Media Distancia y en los trenes transversales de largo recorrido.

La jornada, desarrollada dentro de los márgenes previstos, estuvo marcada por la alta densidad de pasajeros en los andenes y por la aplicación de protocolos de seguridad reforzados. Pese a que la Alta Velocidad suele mantener la puntualidad el servicio sufrió ayer retrasos significativos dada la avalancha de viajeros y el trámite obligado del control de seguridad e inspección electrónica de los equipajes. Además, en el eje Norte-Madrid, varios trenes procedentes del País Vasco llegaron a Burgos con demoras de entre 20 y 45 minutos y, en general, la acumulación de viajeros y el tiempo adicional requerido en los embarques contribuyeron a ralentizar el tránsito ferroviario hacia la capital y el noroeste.

En Media Distancia, los trenes con destino Madrid-Príncipe Pío por la línea convencional registraron esperas de hasta media hora. Aunque no se produjeron incidencias graves generalizadas, Renfe confirmó al menos una afectación directa en la red en el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid-Santander, que quedó detenido en Valladolid debido a la presencia de hielo en los rodales, de forma que incidió en Burgos.

Uno de los servicios más afectados en la jornada de Reyes fue el tren Alvia que conecta Barcelona con Galicia pasando por Burgos y León, que en la estación burgalesa se divide y también prosigue camino hacia Salamanca por Valladolid. Este convoy, cuya llegada a Burgos Rosa Manzano estaba programada a las 15:33, alcanzó los andenes con un retraso acumulado de 135 minutos y los pasajeros tratando de superar el control de seguridad para no perder el tren. Las condiciones meteorológicas adversas en el norte y problemas con la regulación semafórica en Cataluña y el valle del Ebro añadieron nuevos desajustes al itinerario de un convoy que, invariablemente, cada día llega con retraso a la estación de Burgos.

«Siempre llega con retraso, es una vergüenza», se lamentaba una mujer nada más llegar a la estación y alzar la vista a las pantallas de llegadas para comprobar la hora de llegada de este Alvia, que habitualmente circula con demora cuando llega a Burgos.

A lo largo del día, la terminal burgalesa gestionó cerca de una treintena de circulaciones comerciales, concentradas especialmente en los enlaces con Madrid y el noreste peninsular. El eje de Alta Velocidad con la capital contó como cada día con dos servicios por sentido: salidas desde Burgos a las 06:40 y 17:21, y llegadas previstas a las 11:04 y 21:29. En fechas como esta operación retorno, Renfe no amplía el número de trenes que circulan, pero sí aumenta el número de plazas disponibles acoplando nuevos vagones a los trenes ya programados.

En el ámbito de los servicios transversales, destaca el paso del Alvia Barcelona-Vigo de las 15:35, que ayer registró una ocupación cercana al 100% y 135 minutos de retraso. Mientras tanto, la red de Media Distancia mantenido las salidas hacia Madrid-Príncipe Pío respaldando a los servicios de alta velocidad.