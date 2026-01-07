Tres muertos en las carreteras de Burgos durante la Navidad

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Una docena de accidentes con víctimas y tres fallecidos en las carreteras de la provincia de Burgos durante la Operación Especial de Tráfico de Navidad. Así culmina la última campaña, en marcha desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero, en la que se contabilizaron cuatro heridos graves que acabaron siendo hospitalizados y otros doce de carácter leve.

La primera víctima mortal, una mujer de 52 años, sufrió un aparatoso accidente de tráfico el pasado 31 de diciembre cuando circulaba por la BU-V-5031, entre la CL-633 y Quintanaloma. Después de que su turismo volcase en la vía, la sala de operaciones del 112 movilizó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Posteriormente sería evacuada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde se certificó su fallecimiento.

Ya en 2026, concretamente el 2 de enero, un trágico siniestro se saldaría con otras dos muertes en el kilómetro 288 de la N-122 a su paso por Fuentelisendo. En esta ocasión, un matrimonio catalán perdía la vida a raíz de una brutal colisión con una autocaravana, en la que viajaban un hombre y una mujer de 68 años.

Tal fue el impacto que la pareja (él, 68 años; ella, 68) quedó atrapada en el interior de su coche, de ahí el aviso a los Bomberos de Aranda de Duero para proceder a su rescate. Desgraciadamente, nada pudo hacer el personal sanitario por salvar al matrimonio, que falleció prácticamente en el acto.

A lo largo de esta última campaña de Navidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha podido constatar una intensa afluencia de circulación en la red viaria provincial. Sobre todo en las autovías principales (A-1, AP-1, A-231 y A-62), cuyo mayor pico se alcanzó el sábado 20 de diciembre, al mediodía, con una media de 2.900 vehículos por hora.