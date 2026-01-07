La Cámara de Comercio de Burgos facilitó el acceso al empleo a 452 personas en 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Burgos facilitó el acceso a un empleo a un total de 452 personas a lo largo de 2025, a través de sus programas de intermediación laboral, formación y encuentros entre empresas y demandantes de un puesto de trabajo. En concreto, estos resultados son fruto del desarrollo de distintas iniciativas, tales como las denominadas Talento 45+, Talento Joven, la Feria Burgos Emplea y la bolsa de empleo de la entidad.

El programa Talento 45+, dirigido a personas mayores de 45 años, celebró en 2025 su tercera edición. En este periodo, 71 personas completaron el itinerario formativo y 60 de ellas accedieron a un empleo, lo que supone una tasa de inserción del 85%.

Por su parte, Talento Joven, orientado a personas menores de 30 años, cumplía diez años de actividad. Alcanzaba tan redondo aniversario con una tasa de inserción del 81%. 130 participantes finalizaron el itinerario formativo en 2025, de los cuales 105 lograron incorporarse al mercado laboral.

Por su parte, la IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento Burgos Emplea, que se celebró en septiembre en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (SEPE), reunió a más de 2.100 asistentes y contó con la participación de 113 empresas, que ofertaron aproximadamente 600 puestos de trabajo. Como resultado directo del evento, se formalizaron 191 contratos laborales.

Además, la bolsa de empleo de la Cámara de Comercio de Burgos funciona todo el año como un servicio permanente de intermediación laboral. En 2025 gestionó más de 100 ofertas de empleo, registró 422 nuevos candidatos y permitió cubrir la práctica totalidad de las vacantes lanzadas por empresas burgalesas.

Las actuaciones mencionadas desarrolladas en materia de empleo contaron con la colaboración del SEPE, empresas de la provincia y entidades sociales, así como con financiación del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2021-2027, y el apoyo de la Fundación Círculo e Ibercaja.