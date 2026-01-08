Las rebajas llegan con descuentos agresivos, pero con desconfianza en el pequeño comercio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tras el empacho navideño llegan las rebajas. El primero «empezó bien, pero se ha desinflado en la parte final, así que no ha ido tan bien como esperábamos». El segundo periodo de compras «está tan desdibujado en un entorno de rebaja permanente que no sabemos como se comportará el consumidor», explica el presidente de la Asociación de Comerciantes Zona G, Miguel Ángel Iniesta. Señala que «rebajas hay, stock hay, pero esto ya no es como antes».

Al arrancar este periodo lo hace «con buenas expectativas» pero «la liberalización de horarios y la venta on line da una sensación de rebaja constante, con lo que el comercio ya desconfía de este periodo», destaca. Aun con todo es «el tiempo que nos ha tocado vivir» y «tenemos que adaptarnos y luchar en el terreno ofreciendo servicios y calidad».

En las tiendas burgalesas, 800 radicadas en el barrio de Gamonal, hay stock de producto y, por tanto, apelan a las rebajas como forma de terminar el género disponible. «En estos productos que llevan más tiempo en el almacén es donde se aplicarán fuertes descuentos en las rebajas, también se arrancará fuerte como una forma de captar la atención del cliente y venga a nosotros», remarca.

El foco sigue estando en la guerra de precios con los más grandes. «Existe picaresca, tiene que figurar el precio inicial y el rebajado, pero no siempre es el inicial, es difícil hacer seguimiento a estas prácticas en las grandes cadenas se sospecha, se denuncia desde organizaciones comerciales, pero es difícil seguir su ritmo en nuestro comercio local el comerciante está solo para todo», añade.

Empleo

Las rebajas suponen, también, un impulso laboral. Está previsto que este año la actividad comercial genere 795 puestos de trabajo en la provincia de Burgos. Se trata de un incremento del 0,6% respecto a la contratación registrada en el periodo de rebajas del año pasado en la provincia de Burgos.

Los perfiles más demandados no tienen que ver solo con la atención directa al cliente en el comercio. Las compras han cambiado y la demanda de puestos de trabajo también. Así, entre dependientes y personal de atención al cliente se cuelan perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas.

Desde Randstad, que realizan este estudio de perfiles y demanda de empleo generada por las rebajas, señalan que «esperamos un repunte del consumo que se traducirá en más oportunidades laborales especialmente en perfiles con alta disponibilidad y capacidad de adaptación», señala el director general de Trabajo Temporal de la zona Norte de Randstad, Jesús Fernández.

Una floja Navidad

Unas rebajas que supondrán una ventaja para retirar el producto que no se ha podido vender en unas Navidades que «empezaron muy activas, muy bien, pero luego se han ido desfondando y en los últimos días se ha gastado algo menos», reconoce Iniesta. Por otro lado, «el tique medio tampoco ha sido como se esperaba». Una situación que afecta más al comercio del equipamiento de la persona con moda, calzado y complementos principalmente. «Es un sector que está muy perjudicado por la compra on line». En alimentación las cosas han sido más estables, pero «menos gasto».

Ponen el foco en el retraso de los bonos como factor que animó la compra al inicio del periodo navideño, pero luego se fue perdiendo al final. Los cambios del sistema, aunque «ha habido quejas, si es cierto que establecer una compra mínima ha funcionado muy bien y el volumen de ventas se ha incrementado», señalan desde Gamonal. Eso sí, los bonos «son un factor que adelanta las compras navideñas y por eso hay que tratar de evitar que en la próxima campaña se llegue a estas fechas», propone el presidente de Zona G.

Respecto al año que cierran, el 2025, está por debajo de las expectativas para el comercio local. «El año ha estado un poco inactivo, quizás es que todos tenemos en la cabeza una crisis permanente y no ha sido tan positivo como se esperaba al inicio», reflexiona Miguel Ángel Iniesta. Por ello, desde Zona G promueven que el comercio se dinamice cada vez más y con especial énfasis en la visión de las tiendas de toda la vida y los pequeños comercios en internet. «Tenemos que dar más visibilidad, mover más la imagen de los comercios, formar a nuestros comerciantes en nuevas tecnologías para que utilicen lo que ahora nos perjudica para vender más», reivindica.

En esta línea enmarca el proyecto de la plataforma de venta on line con sello burgalés que se promueve desde la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) y el Ayuntamiento de Burgos. «Tenemos que tener esa visibilidad en internet que las grandes cadenas ya tienen, es un lugar en el que hay que estar y del que no hay que huir, pero para eso necesitamos formación y es en lo que nos vamos a centrar este año que empieza», concluye.