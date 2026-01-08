140 comensales de la NASA en un restaurante de Burgos el día del eclipse

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo del Día de Reyes fue una «exageración». Verónica Lorenzo, gerente del Asador San Lorenzo, no daba crédito al ingente número de pedidos de lechazo. Y el restaurante, como era de esperar, hasta la bandera. Ni una sola reserva libre en Navidad desde octubre. Incluso con comensales de más en las mesas, a última hora, cuando lo habitual es que ocurra todo lo contrario.

«Sin problema», zanja Lorenzo, acostumbrada como está al trasiego de clientes durante todo el año pero especialmente en estas fechas. Tal es el volumen de actividad en su caso que enero lo tiene completo desde hace tiempo. Lo que jamás hubiese imaginado es que vendería tantos lechazos por encargo. Todo un «récord» del que sentirse muy orgullosa, desde luego, porque demuestra lo mucho que prevalece la «apuesta por el producto local».

Tanto atrae la oferta gastronómica del Asador San Lorenzo que buena parte de su clientela proviene de distintos puntos de España. Ni siquiera el hecho de ubicarse en la carretera Poza, tan lejos del centro, supone un handicap para el turista. Lo mismo da, además, la época del año. Esta Navidad, el establecimiento ha atendido a un gran número de comensales catalanes, madrileños y vascos.

Algo menos estresada una vez finalizadas las fiestas, Lorenzo aguarda expectante la visita de una comitiva de la NASA con motivo del eclipse solar total del 12 agosto. Nada más y nada menos que 140 comensales. «Gente de todo el mundo» que ha elegido Burgos como destino al tratarse de un enclave predilecto para observar tan increíble fenómeno astronómico.

Al principio no se lo creía, pero la persona encargada de gestionar la reserva no dejaba de insistir. «Querían producto local», detalla la gerente del San Lorenzo dispuesta a ofrecer manjares marca de la casa como «pimientos, morcilla y lechazo». El menú, eso sí, «no está cerrado del todo».

Por cuestiones de logística, la comitiva espacial accederá al restaurante de manera escalonada en grupos de 20 o 25 personas. Al ser en verano, se repartirán entre la terraza y el comedor para gocen de la mayor comodidad posible. Ese día, el local no atenderá más reservas porque han solicitado «espacio para sus aparatos».

«Saben el día exacto de cada eclipse de aquí a 50 años», apunta Lorenzo, fascinada, con ganas de que llegue el gran día para prestar un servicio tremendamente inusual. Habrá jaleo, sin duda, pero sarna con gusto no pica. Y después a descansar, ya que a raíz de la pandemia los propietarios del restaurante optaron por ofrecer únicamente comidas para «favorecer la conciliación».