Defensa convoca en Burgos 144 plazas de tropa para el Ejército

El Ministerio de Defensa ha publicado el primer ciclo de la convocatoria de plazas de tropa y marinería. Son 4.527 plazas, de las que 144 son en Burgos. Según la información facilitada por Defensa, el Ejército de Tierra ha convocado 3.204 plazas, 143 de ellas en la provincia de Burgos.

Se reparten de la siguiente manera: 82 en el Regimiento de Ingenieros Nº1 en Castrillo del Val, 20 en el Regimiento de Artillería de Campaña n º11 en Castrillo del Val, 30 Regimiento de transmisiones nº 21 en Castrillo del Val, 10 en la Agrupación de Apoyo Logístico nº 61 en Ibeas de Juarros, una en el Cuartel General de la División 'San Marcial', en Burgos).

De las 630 plazas convocadas en el Ejército del Aire, una es en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 12, en Espinosa de los Monteros. Podrán optar a estas plazas personas que tengan en 18 y 28 años de edad.

Se consolida la novedad introducida en la convocatoria del 2022 por la que existen plazas con valoración especial (30 puntos en la fase de concurso) para aspirantes en posesión de determinados títulos de Técnicos de Grado Medio de Formación. La cita previa para participar en el proceso de selección se podrá pedir a partir del día siguiente de su publicación hasta el próximo 22 de febrero se realizará se realizará a través de la página web del Ministerio de Defensa, Sede Electrónica Central, en el siguiente enlace.