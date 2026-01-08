El Camino de Santiago se alza con el Báculo de Oro de San Lesmes

La Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes, durante la deliberación del Báculo de Oro 2026.SANTI OTERO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Báculo de Oro de San Lesmes 2026 recaerá sobre la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos. Así lo acaba de decidir la Federación de Peñas y Sociedades, tras una deliberación en la que también figuraba como candidato el empresario Luis Carcedo Ojeda, de Casa Ojeda.

Con seis votos a su favor de diez posibles, Amigos del Camino de Santiago recibirá este galardón el domingo 8 de febrero. Según declara la secretaria de la Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes, María del Carmen Santos, la entidad merecía alzarse con el báculo por los «trabajos de conservación» promovidos en la Ruta Jacobea. Añade, además, que aunque «son allegados nunca habíamos trabajado con ellos».

Imposible no tener en mente a Roberto Balbás, presidente de la Federación y Báculo de Oro en 2025, cuyo fallecimiento el pasado mes de diciembre dejó a todos sus compañeros en shock. Por lo «imprevisto» de su pérdida y por la labor que ejercía. Hasta el punto de que, sin él, «no está costando mucho sacarlo adelante».

Tanto «se le echa en falta», según reconoce Santos, que el festival solidario que la agrupación organiza cada año a favor del Banco de Alimentos de Burgos llevará su nombre.