Atendida una persona tras explotar una bombona en una vivienda en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un explosión de gas en una vivienda en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada las 20.42 horas, en la que se avisaba de una explosión que ha roto los cristales de una vivienda situada en el número 6 de la calle Alonso de Cartagena, en Vadillos.

La persona que llama es un viandante que no dispone de mucha más información. Avisamos a la Policía Local y los Bomberos de Burgos, y al Cuerpo Nacional de Policía. Poco después, la Policía Local nos actualiza la información: se trata de una explosión de gas procedente de una bombona, y se precisa asistencia para un varón de unos 50 años, inquilino de la vivienda, consciente y que presenta un trauma acústico.

El 1-1-2 ha avisado a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, y a las empresas suministradoras de gas Nedgia y Repsol, que pasan notificación a sus equipos técnicos para acudir al lugar.