Atendida una persona tras explotar una bombona en una vivienda en Burgos
El incidente se produjo en una casa de la calle Alonso de Cartagena
Una persona ha resultado herida en un explosión de gas en una vivienda en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada las 20.42 horas, en la que se avisaba de una explosión que ha roto los cristales de una vivienda situada en el número 6 de la calle Alonso de Cartagena, en Vadillos.
La persona que llama es un viandante que no dispone de mucha más información. Avisamos a la Policía Local y los Bomberos de Burgos, y al Cuerpo Nacional de Policía. Poco después, la Policía Local nos actualiza la información: se trata de una explosión de gas procedente de una bombona, y se precisa asistencia para un varón de unos 50 años, inquilino de la vivienda, consciente y que presenta un trauma acústico.
El 1-1-2 ha avisado a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, y a las empresas suministradoras de gas Nedgia y Repsol, que pasan notificación a sus equipos técnicos para acudir al lugar.