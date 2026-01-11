Condenado a seis años de cárcel tras ser sorprendido con casi un kilo de anfetaminas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una pena de seis años de prisión a un hombre por tráfico de drogas cuando fue sorprendido por policías nacionales con cerca de un kilo de estupefaciente que resultó ser anfetamina. La sentencia, de conformidad con el acusado, también le condena por dos delitos leves de lesiones a los agentes que intervinieron.

Los hechos se remontan al 12 de marzo del pasado año, cuando el acusado fue identificado por policías a las 21.20 horas cuando salía del portal del número 256 de la calle Vitoria en actitud vigilante, para subirse a un taxi a continuación. La patrulla siguió al taxi ante las sospechas que les había generado el acusado, por lo que decidieron dar el alto al vehículo cuando circulaba por la calle Esteban Sáez Alvarado.

Cuando el condenado vio a los agentes, al bajarse del taxi emprendió la huida y fue interceptado por los agentes, momento en el que se inició un forcejo para tratar de escapar. Cuando deja de forcejear, los agentes inician un cacheo, momento en el acusado vuelve a revolverse para tratar de escapar.

Cuando el acusado es trasladado hasta el coche policial, cuando es introducido en el interior da una patada en la puerta y golpea en una mano a uno de los agentes. Este agente sufrió un traumatismo en la mano y el otro policía sufrió contusiones en ambas manos como consecuencia de la intervención.

Antes de que se llevara al acusado al vehículo policial, los agentes, durante el cacheo, le intervinieron una mochila en la que había una bolsa con una sustancia que pesaba 897,50 gramos que tras su secado, pesaba 281 gramos, que resultó ser anfetamina, con una pureza del 56%. Una sustancia estupefaciente que en el mercado clandestino alcanzaría un valor de 8.446,64 euros.

Además, el acusado llevaba en la mochila un envoltorio en el que llevaba 3,37 gramos de cocaína, con un porcentaje de pureza del 76;32% y un valor en el mercado clandestino de 328,50 euros.

Dos años por traficar

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un hombre a una pena de dos años de prisión por tráfico de drogas. En la sentencia, también de conformidad entre las partes, se determina la suspensión de la condena por dos años con la condición de que el condenado no cometa ningún delito en los próximos dos años a la publicación del fallo.

El 8 de junio de 2022, a las 20.21 horas, la Guardia Civil paró el vehículo que conducía el acusado durante un control en la calle Los Chicos. En ese dispositivo de seguridad, los agentes localizaron en el bolsillo posterior del asiento delantero izquierdo del coche dos envoltorios en los que había 4,26 gramos de anfetamina, cantidad que en el mercado clandestino alcanzaría 122,34 euros y que el acusado iba a destinar para la venta a terceros.