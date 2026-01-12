Condenado en Burgos a 520 euros de multa por perseguir y zarandear a una conductora

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los múltiples conflictos en torno al tráfico en la ciudad que hay todos los días acabó con un conductor en el juzgado por haber perseguido a una conductora por Islas Baleares tras pitarla por realizar una maniobra "extraña", obligar a que parara y zarandearla e insultarla.

Esta actitud agresiva le ha costado una multa de 520 euros por un delito leve de lesiones y la correspondiente indemnización. Este fallo del Juzgado de Instrucción 4 de Burgos ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Burgos, que ha rechazado el recurso presentado por el conductor condenado.

Los hechos se remontan a mediodía del 15 de octubre de 2024. la mujer denunciante circulaba con su vehículo por la Islas Baleares y el condenado circulaba detrás de ella y en un momento dado la pitó porque, según se recoge en la sentencia de primera instancia, al parecer había realizado "una maniobra extraña".

Sin embargo, ese reproche del acusado no se quedó en un simple toque de claxon, ya que el acusado comenzó a perseguir a la otra conductora hasta que consiguió que detuviera su vehículo. El acusado abrió la puerta y empezó a zarandearla mientras la insultaba. Como consecuencia de la agresión, la mujer acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde en un primer momento fue atendida en la unidad de psiquiatría debido al estado de nerviosismo y agitación en el que se encontraba.

Después fue examinada de los golpes que recibió, y se realizó una radiografía del tórax que reflejó varias contusiones. El informe sanitario de 26 de septiembre de 2024 señalaba que tenía policontusión.

El conductor condenado recurrió el fallo por considerar que había contradicciones en el testimonio de la víctima, aunque admitió que hubo un enfrentamiento por el tráfico, así como que obligó a la conductora a que parase el vehículo para pedirle explicaciones por una maniobra anterior. Negó haberla insultado y zarandeado, aunque el parte de Urgencias dice lo contrario.

La Audiencia de Burgos considera que la declaración de la conductora es "persistente, solida y creíble". A lo que suma la confirmación del parte de Urgencias por las lesiones sufridas, que se realizó "inmediatamente después" de producirse los hechos.