El área de empleo de Cruz Roja inicia el año con formación de alta demanda laboral

El Área de Empleo de Cruz Roja en Burgos comienza el año con la puesta en marcha de dos acciones formativas diseñadas para mejorar la empleabilidad de las personas participantes en sectores con alta demanda laboral. Los cursos son de Operario/a de producción y logística en la industria del caucho y de Organización y gestión de almacenes y manejo de carretillas, plataformas elevadoras y puente grúa.

Estos cursos incluyen formación en prevención de riesgos laborales del sector metal con el objetivo de responder a las necesidades actuales del tejido empresarial y favorecer la cualificación de las personas en búsqueda activa de empleo. Son formaciones que ya se han realizado en años anteriores y que han conseguido un alto porcentaje de inserción.

Desde Cruz Roja se hace un exhaustivo seguimiento y acompañamiento para aconsejar a los participantes y mejorar sus oportunidades laborales, ofreciendo itinerarios personalizados con orientación laboral, formación en competencias digitales y habilidades blandas y acompañamiento para superar barreras y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Cruz Roja proporciona una orientación laboral individualizada, un elemento clave para apoyar tanto a jóvenes en proceso de búsqueda de empleo como a personas que, por su situación personal se encuentran con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

La formación de Operario/a de producción y logística en la industria del caucho es una formación que se organiza desde el proyecto “Aceleradores GO de Empleo Juvenil” de Cruz Roja y, por tanto, va dirigida a personas desempleadas menores de 30 años, que estén inscritas en garantía juvenil. Está financiada por el Fondo Social Europeo PLUS con cargo al Programa Estatal de Empleo Juvenil, por la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo y por el Ayuntamiento de Burgos.

Por otra parte, el curso de Organización y gestión de almacenes y manejo de carretillas, plataformas elevadoras y puente grúa, tendrá tres ediciones a lo largo de los tres primeros meses del año. Dos de ellas inician de manera inminente y se dirigen tanto a hombres como mujeres de entre 30 y 45 años, bajo los proyectos de ‘Activando emple-habilidad’ y ‘Activando emple-habilidad PLUS’, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y lucha contra la pobreza, además de por la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales, por el Ayuntamiento de Burgos y por el Gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La tercera edición en este arranque de año, se ha diseñado para mujeres del proyecto ‘Puentes por la Igualdad en el Empleo PLUS’, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y lucha contra la pobreza, además de por la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales y por el Ayuntamiento de Burgos.

Es decir, el curso de Organización y gestión de almacenes y manejo de carretillas, plataformas elevadoras y puentes grúa son tres formaciones para tres proyectos diferentes: ‘Activando emple-habilidad’, ‘Activando emple-habilidad PLUS’ y ‘Puentes por la Igualdad en el Empleo PLUS’.

El Área de Empleo en Burgos cuenta con más proyectos, por lo que cualquier persona con permiso de trabajo que pueda necesitar nuestro apoyo en su proceso de búsqueda de empleo, aunque no sea de los colectivos a los que van dirigidos estos dos cursos, puede informarse en la oficina situada en Calle Cruz Roja s/n.