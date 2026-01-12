El jazz (y Burgos) como punto de encuentro

Antonio Serrano y Kaele Jiménez harán sonar su Jazz Caló el 6 de febrero en el salón de la avenida Cantabria.ECB

El jazz regresa por todo lo alto a Burgos y, como suele cada comienzo de año, ocupará de nuevo un lugar destacado en la programación cultural de la ciudad gracias al VII Festival Internacional Sesión B, organizado por la Fundación Caja de Burgos. La edición de 2026 ofrece una propuesta "alimentada por distintas sensibilidades en torno a un género que, desde sus orígenes, ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias y que continúa explorando nuevos caminos en diálogo permanente con la tradición y los ritmos contemporáneos".

Una fiesta de apertura caldeará el ambiente el sábado 31 de enero, en el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos (CAB), a partir de las 13.30 horas. La cita propone una mañana de domingo diferente, con música en directo en los distintos espacios del centro, baile y swing, acompañados de vermut y, claro, vistas privilegiadas. Las entradas tienen un precio de 18 euros, que incluye una consumición.

La programación arrancará el viernes 6 de febrero, a las 19.30 horas, en el auditorio de la avenida Cantabria, con el concierto Jazz Caló, a cargo del armonicista Antonio Serrano, reciente Premio Nacional de las Músicas Actuales, y el joven pianista Kaele Jiménez. El proyecto reinterpreta la tradición flamenca desde la libertad creativa del jazz y se presenta en formato cuarteto, con la participación de Israel Suárez 'Piraña' a la percusión y Julián Heredia al bajo. Las entradas cuestan 22 euros.

El sábado 21 de febrero, a las 19.30 horas, también en la avenida Cantabria, será el turno de Big Band Burgos -cuya profusa actividad desde 2017 le ha valido consolidarse como una referencia fundamental en el sector en la región- junto a la cantante burgalesa María Sedano. Se aliarán para dar forma a un espectáculo centrado en ritmos iberoamericanos como la samba, la bossa nova, la salsa, la cumbia y el bolero. El precio de la entrada es de 18 euros.

Leonor Watling y Leo Sidran unen sus talentos en Leo & Leo. Suben al escenario de la avenida Cantabria el 20 de marzo.

El miércoles 11 de marzo comenzará el Ciclo Cine y Jazz en Cultural Cordón, con la proyección del documental 'Andrea Motis. La trompeta silenciosa', a las 19.30 horas. La propuesta continuará el miércoles 25 de marzo con la película 'Bird', de Clint Eastwood, dedicada a Charlie Parker. Las entradas cuestan 2 euros por sesión, con la opción de abono para las dos películas por 3 euros.

La programación musical se retoma el viernes 20 de marzo, a las 19.30 horas, de nuevo en la avenida Cantabria, con el proyecto Leo & Leo, que une a Leonor Watling y Leo Sidran, "dos trayectorias afines y una sensibilidad musical compartida", junto a The Groovy French Band. Las entradas tienen un precio de 25 euros.

El viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas (18 euros), Cultural Cordón tomará el testigo como epicentro de Sesión B y acogerá el concierto de La Local Jazz Band, formación dedicada a la divulgación y exploración del repertorio jazzístico y su historia.

El festival continuará el sábado 11 de abril, a las 19.30 horas (18 euros), en la avenida Cantabria, con el estreno absoluto de K’TaM. Mosaico de luz, un proyecto que fusiona ritmos africanos, latinos y flamencos con la improvisación del jazz. El guitarrista y músico autodidacta Jorge Pisa 'El Boli' y el percusionista Álvaro López 'K’TaM' protagonizan este "puente entre culturas y géneros".

Triplanetas pondrán el broche al VII Festival de Jazz Internacional Sesión B el 17 de abril.

De poner el broche a la iniciativa se encargará el viernes 17 de abril, a las 19.30 horas y en Cultural Cordón (18 euros), el trío Triplanetas. Formado por piano, contrabajo y trompeta, interpretará mayoritariamente composiciones propias con las que da rienda suelta a su energía y emoción, características de esta unión singular de Daahou al piano, Bori Albero al contrabajo y Julián Sánchez a la trompeta.

El festival ofrece además, para los devotos del género, la posibilidad de adquirir el abono Cultural Cordón, por 30 euros, o el abono Avenida Cantabria, por 68 euros.