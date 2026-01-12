Kronospan invierte 2,6 millones de euros en un hotel en Castañares

El CEO del nuevo establecimiento en Castañares, Omar Gómez, explica a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a otras autoridades las dependencias.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La multinacional austriaca Kronospan ha invertido 2,6 millones de euros en un nuevo complejo hotelero con 19 apartamentos, algunos de ellos en formato dúplex, ubicado en una zona residencial de la pedanía de Castañares, junto a la carretera de Logroño.

El establecimiento nace con el objetivo de ofrecer un espacio "de calidad, cómodo y funcional" para visitantes, colaboradores y profesionales vinculados a la actividad empresarial del entorno.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acudía a la inauguración de las instalaciones, en la que ha asegurado que la apertura de nuevos alojamientos en los entornos industriales "es un indicador de la demanda y el dinamismo económico".