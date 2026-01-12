La Campaña de Navidad de Fundación Círculo cierra con gran éxito

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La 67 edición de la Campaña de Navidad de la Fundación Círculo concluyó con el acto final de entrega de premios de los concursos incluidos en su programación, en un año marcado por el incremento tanto de la participación en los distintos certámenes como del público asistente a la Sala Pedro Torrecilla para disfrutar del Belén Monumental que esta Navidad se acerca a los 10.100 visitantes.

Con la entrega de los galardones de los diferentes concursos que vertebran la programación, se puso el broche final a una campaña que volvió a contar con una amplia respuesta por parte tanto de los diferentes centros educativos como del público en general. El acto final, conducido por el Colectivo Inesperado, reunió a los participantes en una propuesta lúdica en la que, además de recoger los distintos premios, pudieron disfrutar de una merienda con chocolate.

En el IX Premio de Poesía Escolar Navideña, dirigido a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, el primer premio fue para Valeria García Martínez y el segundo para Gadea Velasco Urien. En la categoría de 1º y 2º de Educación Secundaria, el primer puesto recayó en Javier Martínez Sainz y el segundo en Ángela González Elena.

El LXVII Concurso de Tarjetas de Navidad, cuyo objetivo es fomentar la creatividad y la destreza artística entre los escolares y mantener la tradición navideña, recibió este año cerca de 4.300 trabajos. En el certamen participó alumnado desde 3º de Educación Infantil hasta 4º de la ESO, además de Educación Especial, distribuido en siete categorías, en cada una de las cuales se concedieron tres premios.

La III edición del Concurso de Belenes Escolares registró este año un notable incremento de participación. Frente a los cinco centros inscritos en la edición anterior, en esta ocasión fueron catorce los centros educativos participantes, dos de ellos procedentes de la provincia -uno de Aranda y otro de Torresandino-.

Cada centro inscrito recibió 200 euros para la adquisición de materiales. El primer premio, dotado con 1.500 euros, fue para el Colegio Maristas Liceo de Castilla; el segundo premio, de 1.000 euros, recayó en el Colegio Apóstol San Pablo; el tercer premio, con 500 euros, fue para el Colegio San Pedro y San Felices; y se concedió un accésit de 300 euros al CPEE Fray Ponce de León.

Por último, el LXVII Certamen de Villancicos participaron en esta edición 22 centros educativos. Cada centro recibió 200 euros por su participación. Gracias a la votación popular y del Jurado profesional se concedió el primer premio al coro escolar La Voz de Vadillos, que obtuvo un premio de 500 euros y actuó en el pregón de Navidad de la Fundación Círculo el 18 de diciembre, en la Catedral de Burgos.

El segundo premio, dotado con 400 euros, fue colegio Círculo, la coral incluyó una actuación en el espectáculo navideño de la Fundación Círculo en el salón de actos de Plaza Nueva de Gamonal, el 16 de diciembre de 2025. El tercer premio, con una dotación de 300 euros, fue para la coral de Educación Secundaria de La Merced y San Francisco Javier.