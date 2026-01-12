Dos heridos en un atropello y al chocar un coche y una moto en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes en Burgos. Una mujer de 52 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 20.10 horas sobre el atropello de un turismo a una mujer de 52 años a la altura del número 14 de la Avenida Castilla y León.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Pocos minutos después, a las 20.31 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 29 de la calle San Francisco,, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 40 años.

El centro de emergencias ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.