Dos heridos en un atropello y al chocar un coche y una moto en Burgos
El atropello se ha registrado en la avenida de Castilla y León y la colisión en la calle San Francisco
Dos personas han resultado heridas en dos accidentes en Burgos. Una mujer de 52 años ha resultado herida en un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 20.10 horas sobre el atropello de un turismo a una mujer de 52 años a la altura del número 14 de la Avenida Castilla y León.
El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
Pocos minutos después, a las 20.31 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 29 de la calle San Francisco,, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 40 años.
El centro de emergencias ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.