Arrancan los trabajos de limpieza y mejora del Arco de Fernán González

Evitar el deterioro de un elemento arquitectónico, histórico y Bien de Interés Cultural de la capital burgalesa. Ese es el objetivo del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Burgos, que ya ha iniciado los trabajos de limpieza y mejora del Arco de Fernán González.

Los trabajos, que tendrán un coste de 170.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se centrarán en recuperar la pérdida de volumen y el desconchamiento que han sufrido las partes bajas. En 2019 los bomberos tuvieron que retirar uno de los siete pináculos que adornan el Arco al ver que estaba suelto y corría riesgo de caerse y provocar un accidente. Nunca se ha restaurado y colocado de nuevo.

Y es que el elemento arquitectónico ha sufrido un deterioro constante por la falta de intervención. Una falta de atención que derivó en suciedad y vegetación entre las piedras.

El arco de medio punto se asienta sobre una imposta sencilla, escoltado por dobles columnas de orden dórico. Dos obeliscos cierran a los flancos el cuerpo central, en el que dos genios sostienen las armas de Castilla y León y Burgos. El conjunto se corona con un ático donde se pensó colocar una estatua de Fernán González, pero desde hace años, cada invierno es lugar de anidación de cigüeñas.

El arco es un monumento triunfal levantado entre 1580 y 1587 a iniciativa del concejo de la ciudad para honrar la memoria y recuerdo de Fernán González, primer conde independiente de Castilla. El monumento se levantó sobre el solar donde se ubicó la residencia del conde, en la antigua calle Tenebregosa, la actual calle Fernán González, y fue realizado por el maestro Juan Ortega de Castañeda.

Mejor iluminación

El proyecto contará además con una nueva iluminación, que logrará poner mayor atención sobre algunas de las partes más relevantes del arco de Fernán González. En este sentido, el proyecto recoge la iluminación de la inscripción del escudo, de las columnas y las ventanas y del balcón superior del arco.