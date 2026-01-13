Policía Local renueva este año dos furgonetas, tres coches y seis motos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos renovará con una importante inversión, que supera los 370.000 euros, una parte de su parque móvil. En concreto, ya está adjudicada la provisión de dos nuevas furgonetas, tres vehículos y un total de seis motocicletas, dos de ellas de campo, estilo Enduro, para los agentes de la Unida de Medio Ambiente.

Así lo ha informado el concejal de Hacienda y de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, que ha dado cuenta del contrato de suministro que permitirá disponer de vehículos menos contaminantes, varios de ellos 100% eléctricos, que actúen en la Zona de Bajas Emisiones.

El popular especificó que una de las furgonetas será para atestados y la segunda para la Unidad Canina, con la idea de que cumpla las prescipciones marcadas en la Ley de Bienestar Animal. «Tendrá un sistema de climatización y ventilación del vehículo con el que ahora no se contaba», dijo.

Dos vehículos más irán a parar a la sección de distritos, ambos 100% eléctricos. Cuatro de las motos, también pensadas para los agentes de distritos, tendrán un coste de 32.495 euros con IVA incluido y serán eléctricas. En este caso vienen a sustituir a motos de la Policía Local que tenían entre 15 y 21 años de antigüedad. La inversión en el parque móvil se completa con la adquisición de dos motos ‘todoterreno’ para la Unidad de Medio Ambiente. Los vehículos llegarán en 9 meses y las motos en 6.

Muralla de Burgos