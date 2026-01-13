La UBU promoverá la construcción de 800 apartamentos de alquiler para estudiantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las promociones, cuya primera fase se espera culminar en dos años, serán de iniciativa público-privada, con financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

La reunión mantenida en la Universidad de Burgos por su rector, José Miguel García, y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illuerca, supone el pistoletazo inicial para iniciar el novedoso proyecto de construir 800 apartamentos destinados a estudiantes en régimen de alquiler. La Universidad de Burgos ha sido la primera universidad española en presentar un plan de estas características al ICO, según apunta el presidente de esta entidad que es, de facto, la tercera entidad financiera española por volumen, tras el Santander, BBVA y Caixa.

Los edificios proyectados, en los que se ubicarán apartamentos con cocina americana y baño y que contarán con zonas comunes de socialización, lavandería y gimnasio, se levantarán en parcelas propiedad de la Universidad de Burgos. “Queremos que nuestros campus sean un ejemplo de vida universitaria e interacción entre los jóvenes”, señala José Miguel García, apostando por un modelo que ya funciona en múltiples universidades europeas.

Además de abordar la escasez de oferta de soluciones habitacionales asequibles para los estudiantes universitarios, el objetivo del equipo rectoral es “seguir incrementando el atractivo de la Universidad de Burgos y ampliar nuestra capacidad de atracción y retención de talento. El 63% de nuestro alumnado procede de fuera del distrito universitario de Burgos, nuestras previsiones pasan por tener cerca de 11.500 alumnos en 2030, por lo que debemos contribuir desde nuestra responsabilidad social a intentar paliar la creciente necesidad de alojamientos que los estudiantes puedan pagar” apunta el rector burgalés. Por ello, la Universidad de Burgos será la encargada de fijar, vía expedientes de contratación, los precios máximos de alquiler de los apartamentos proyectados para que la renta, que incluirá los suministros de luz, agua e internet, se sitúe entre los 300 y los 400 euros mensuales.

Tras “la excelente acogida de la propuesta por parte del ICO y el interés demostrado por su presidente” en el encuentro mantenido ayer en el Rectorado, la Universidad de Burgos pretende que el primer edificio de apartamentos sea una realidad en un plazo de dos años y el resto se levanten antes de 2031. El ICO pondrá a disposición, vía crédito, el 80% de la financiación, debiendo cubrirse en 20% restante mediante iniciativa privada. Las empresas adjudicatarias correrán con el gasto de la construcción y podrán explotar el alquiler durante un periodo de entre 50 y 70 años y, con esa gestión, devolverán el préstamo solicitado al ICO. “La Universidad pone el suelo, pero no podemos abordar la construcción ya que, como administración pública dependiente de la Junta, no podemos endeudarnos”, señala el rector.