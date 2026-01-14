El Correo de Burgos

Golpe al cibercrimen en toda España gracias a las denuncias de víctimas burgalesas

La Guardia Civil localiza a 25 estafadores que lograron sustraer más de 64.500 euros mediante ventas fraudulentas, 'phishing', ingeniería social o suplantaciones de identidades en Whatsapp

La Guardia Civil de Burgos desarticula varios grupúsculos de ciberdelincuentes.

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal con diferentes grados de participación. La Guardia Civil ha desarticulado cinco entramados de ciberdelincuencia, operativos en distintos puntos del país, culminando sus operaciones con la puesta a disposición judicial de 25 personas (cuatro de ellas detenidas), de entre 19 y 51 años, que lograron sustraer más de 64.500 euros a sus víctimas. 

El éxito de la operación fue posible gracias a las denuncias interpuestas por varias víctimas burgalesas. Fue a raíz de estos hechos cuando el equipo @ de la Comandancia de Burgos puso en marcha cinco operaciones que, finalmente, han permitido poner fin a la actividad de una serie de entramados independientes entre sí.

En el marco de la Operación Astromelia, los implicados se dedicaban a ofertar electrónicamente vehículos y animales de compañía que nunca llegaban a ser entregados, haciéndose con el dinero abonado por el comprador mediante su retirada inmediata en cajeros automáticos o su transferencia a otras cuentas, dificultando así su trazabilidad. Sin embargo, esto no impidió que los investigadores lograran localizar y poner a disposición judicial a los dos presuntos autores de esta estafa en Girona.

Por su parte, la investigación bautizada como Eko-Invest-Cid reveló una estafa en la que las víctimas eran inducidas, mediante avanzadas técnicas de ingeniería social, a realizar continuas transferencias bancarias bajo la falsa promesa de obtener, en un futuro, elevados beneficios. Como resultado de esta investigación, dos personas han sido detenidas en Girona y Tarragona, mientras que otras 17, localizadas en distintos puntos de la geografía nacional, han sido puestos a disposición judicial.

Mientras tanto, la Operación Spoobribur resultó decisiva para detectar un fraude basado en el phising, consistente en obtener las credenciales de acceso a la banca digital de las víctimas mediante mensajes en los que, suplantando a una conocida entidad financiera, se les instaba a acceder a un enlace malicioso. Por estos hechos, se ha detenido a una persona en Barcelona y otra ha sido investigada en Madrid.

También desde Burgos, la Operación Whatnumber culminó con la localización y puesta a disposición judicial de una mujer, residente en Barcelona, que se hacía con el control de las cuentas de Whatsapp de las víctimas para suplantar su identidad y solicitar a sus contactos envíos de dinero mediante Bizum bajo falsos pretextos de urgencia.

Finalmente, en la Operación Rebozuelo las víctimas recibían llamadas telefónicas de una mujer -detenida en Tarragona- que, haciéndose pasar por trabajadora de una conocida empresa de comercio electrónico, les inducía a descargarse una serie de aplicaciones móviles. Tras esto, se llevaban a cabo varios envíos mediante Bizum en la cuenta del perjudicado sin su consentimiento.

Las investigaciones continúan abiertas en busca de más víctimas y de posibles nuevos implicados, por lo que no se descarta la práctica de próximas detenciones.

