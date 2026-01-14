Atropellan a una mujer en silla de ruedas mientras cruzaba un paso de cebra en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida este miércoles en Burgos tras ser atropellada mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Canales, a escasos metros de la rotonda que conecta con la avenida de Castilla y León.

Según fuentes del 112, la mujer transitaba en silla de ruedas cuando fue arrollada por un todoterreno. A raíz del siniestro, que tuvo lugar a las 12:31 horas, se avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil.

También fue necesario movilizar a los Bomberos, dado que la mujer acabó debajo del vehículo tras ser embestida. De acuerdo a la información recabada por el 112, se encontraba consciente cuando se recibió la alerta.