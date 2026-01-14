La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento premian a GranLencería como mejor comercio sostenible de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

GranLencería, regentado por Raquel García, ha recibido esta mañana el galardón de la V edición del programa Yo Soy Comercio Sostenible en una gala celebrada en el Almacén de San Francisco.

Junto a otros cuatro comercios finalistas (Brío Serigrafía, Ideas y Colores, Sintiendo Mariposas y Selva de Sabores), el jurado ha valorado “la evolución sostenida en el tiempo y equilibrada” de GranLencería en una serie de indicadores vinculados con las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica.

GranLencería es un negocio diferenciador que combina asesoramiento individualizado y venta de ropa interior a mujeres que quieren encontrar el “ajuste perfecto”, especialmente de tallas grandes. El cuidado y atención a sus clientas y la relación con su comunidad; la reducción del impacto ambiental de su establecimiento y selección de proveedores, y su enfoque hacia una mayor viabilidad económica de su comercio son ejemplos de su compromiso con la sostenibilidad.

GranLencería destaca, asimismo, por entender su relación con la clientela “como espacio de sensibilización y aprendizaje compartido”. En este sentido, sus clientas desfilaron la pasada edición de la Semana del Comercio de Moda MoBu, demostrando que la belleza no es una cuestión de talla y que las pasarelas están abiertas a personas que no siguen cánones estrictos de belleza.

A través de acciones de comunicación, la comerciante trabaja conceptos como la diversidad corporal y la inclusión de “cuerpos reales”.

La ceremonia del Premio al mejor comercio sostenible de Burgos ha contado con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, Antonio Miguel Méndez Pozo, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, y la presidenta de la Comisión de Comercio y Hostelería de la Cámara de Comercio, Loreto Pérez, entre otras personalidades del sector.

Por segundo año consecutivo, el programa Yo Soy Comercio Sostenible ha impulsado una acción de sensibilización social a través de un montaje de escaparatismo sostenible, una iniciativa enriquecedora que ha facilitado una experiencia intergeneracional entre jóvenes estudiantes y comerciantes de la ciudad.

Bajo el lema 'Muévete por la sostenibilidad' un grupo de 33 estudiantes de Formación Profesional de La Merced y San Francisco Javier -Jesuitas-, asesorados por la diseñadora gráfica e ilustradora Andrea Bracho, montaron los escaparates de 9 comercios participantes en el programa, utilizando materiales y recursos reciclados.

Alumnos que han participado en la nueva edición de escaparatismo sostenible.ECB

Durante tres semanas, alumnado y sector comercial consensuaron diferentes montajes aterrizando en los establecimientos conceptos como economía circular, reutilización y creatividad.

Durante la Gala, representantes de Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Burgos han entregado un galardón a las estudiantes de segundo curso del Grado Medio de Actividades Comerciales, Cristina Ahedo y Ángela Alarcia por realizar el mejor escaparate sostenible en el comercio Moda-Re.

Un total de 45 comercios participan activamente en el programa Yo Soy Comercio Sostenible (yosoycomerciosostenible.com), una iniciativa impulsada en 2021 por la Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos con el objetivo de incentivar y acompañar a los comerciantes en la mejora de sus prácticas sostenibles.

El nuevo lema de esta V edición En el Corazón de la Sostenibilidad refleja el papel que desempeña el comercio local en la ciudad como ‘agentes de cambio’, gracias a dos factores: la cercanía que los comercios mantienen con las personas y el conocimiento profundo del territorio (barrios).

Entre las principales novedades de esta quinta edición, la coordinadora del programa y técnica de la Cámara de Comercio de Burgos, Susana Pinedo, ha destacado las charlas de liderazgo impartidas por directivas de empresas reconocidas de Burgos como Cerámicas Gala o Art-Terra al grupo de comerciantes.

Asimismo, ha explicado los diferentes niveles de participación en los que se ha estructurado el programa desde este año: Me activo, Me conecto y Lidero, que reconocen la diversidad del comercio local y atienden las necesidades de las participantes, teniendo en cuenta sus circunstancias y el esfuerzo que realizan tras sus intensas jornadas laborales.

“Hoy hemos reconocido el trabajo que realiza este grupo de comerciantes para que Burgos sea una ciudad más amigable y respetuosa con las personas y el medio ambiente", ha señalado.

Además, "a lo largo de estos cinco años de programa empezamos a contar con algo valioso: trayectoria, datos y comunidad. El comercio local no es una utopía; la sostenibilidad no es una isla y, cuando se trabaja desde lo cercano y en red, es posible situar el comercio en el corazón de una ciudad más sostenible”, ha concluido Pinedo.