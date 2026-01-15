San Millán confía en su 'núcleo duro' para dirigir FAE

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ya ha definido su estructura directiva y tras la primera reunión del Comité Ejecutivo recién elegido, su presidente, Nacho San Millán, ha desvelado los nombres de quienes le acompañarán en la gestión de la organización durante este nuevo mandato.

La pieza clave de este organigrama será Javier Herrán. El actual vicepresidente de la patronal de la construcción (AECOB) asume la vicepresidencia primera de FAE, una figura que San Millán ha considerado fundamental para la coordinación estratégica de la patronal burgalesa en los próximos años.

Junto a él, la nueva estructura directiva de FAe se apoya en otros dos perfiles de peso dentro del asociacionismo burgalés como son Cristina Martín, representante de FAE ASEMAR, y Julián Alonso, al frente de los empresarios del Polígono de Villagonzalo Pedernales, que ejercerán también como vicepresidentes. Con estas designaciones, con las que San Millán pretende equilibrar el peso de los distintos sectores y garantizar una representación territorial diversa dentro de la cúpula de la patronal, el nuevo presidente de FAE da carta de naturaleza a su 'nucleo duro' durante la campaña electoral y desde que se completó el proceso electoral. Empresarios de renombre y de su total confianza, valorados en el asociacionismo empresarial burgalés y protagonistas de un relevo generacional.

Por otro lado, la gestión de los recursos económicos de la organización quedará bajo la responsabilidad de Esteban Pérez Pino. El presidente de la Asociación de Oficinas y Despachos asume la tesorería con el encargo de velar por la solvencia y la transparencia financiera de la entidad y toma el relevo de San Millán, quien ocupó esta responsabilidad durante los dos mandatos previos.

Con esta configuración del organigrama, San Millán cierra su equipo con el que tratará de llevar adelante su objetivo tantas veces declarado de fortalecer el papel de FAE como voz del tejido empresarial burgalés y hacer frente a la nueva etapa de la confederación en un contexto socioeconómico complejo.