Primer paso para el reconocimiento internacional de la Semana Santa de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Semana Santa de Burgos inician los pasos para transformar una eterna aspiración, que la cita penitencial de Burgos sea declarada Bien de Interés Turístico Internacional, en realidad. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunciaba en la presentación del nuevo cartel de la Semana Santa de Burgos, la estrategia a seguir "sin un plazo marcado pero intentando hacerlo cuanto antes".

Tras analizar los pasos dados por anteriores consistorios, como el de Plasencia, se ha optado por buscar una decena de impactos en medios de comunicación internacionales. "Se ha iniciado la contratación de una agencia de comunicación para facilitar esos impactos en medios internacionales de referencia en sus países", señaló Ayala. Posteriormente, se llevará a cabo una presentación internacional que podría ser en Bruselas. "Observamos lo que se hizo en otros lugares, como Plasencia, y ellos hicieron primero una presentación en Bruselas y luego tuvieron que llevar a cabo los impactos y demás, vamos a hacerlo al revés iniciando el proceso de contratación de la agencia que seguirá sus trámites y se irán dando pasos", remarcó.

Por su parte, la Junta de Semana Santa de Burgos va "dando pasos para lograr el reconocimiento internacional de una cita que está muy viva, es muy activa y combina tradición y modernidad", destacó el nuevo presidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, José Juan Jiménez.

Requisitos para lograr el sello internacional

Entre esos requisitos está la antigüedad de celebración y continuidad en el tiempo (la Semana Santa de Burgos se celebra desde la Edad Media y su cofradía más antigua data de 1585). También se exige arraigo popular y participación ciudadana valorando de forma especial la participación de organizaciones o asociaciones que la respalden (Burgos cuenta con 16 cofradías con más de un millar de socios y siete bandas de cornetas y tambores con 300 integrantes).

Poseer la declaración de Interés Turístico Nacional desde hace al menos cinco años (se le concedió en 2013). No maltratar animales ni personas y cuidar el entorno urbano, monumental y paisajístico (los pasos discurren por el centro de la ciudad, especialmente en el entorno de la Catedral). Existencia en la localidad de alojamientos y servicios turísticos adecuados (Burgos cuenta con más de 4.000 plazas hoteleras). Es necesario un acuerdo del Pleno de la institución municipal; un informe favorable de la Junta de Castilla y León; acreditar la originalidad, diversidad y relevancia para la promoción turística del país en el exterior y la repercusión en medios de comunicación internacionales con 10 actuaciones en uno o varios medios extranjeros.

Burgos es junto con Segovia y Soria las únicas capitales de provincia de Castilla y León cuyas celebraciones de la Pasión no tienen este reconocimiento de Interés Turístico Internacional. La región cuenta con ocho con esta distinción: Valladolid (1980), Zamora (1986), León (2002), Salamanca (2003), Medina de Rioseco (2009), Medina del Campo (2011), Palencia (2012) y Ávila (2014).