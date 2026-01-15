El 85% de las muertes en carretera en Burgos se deben a despistes, cansancio y somnolencia

El jefe provincial de la DGT, Raúl Galán; el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente y el comandante del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Guerra.SANTI OTERO

El factor humano continúa siendo la principal causa de siniestralidad vial y la provincia de Burgos no es una excepción. El año pasado, el 85% de los accidentes de tráfico con resultado de muerte estuvieron directamente relacionados con distracciones al volante, cansancio o somnolencia. Dentro del 15% restante, se constata un elevado índice de maniobras antirreglamentarias y, en mucha menor medida, el exceso de velocidad como causa principal.

Resulta sorprendente, para bien, que no se haya detectado «ningún siniestro en el causa fundamental fuera el alcohol». Así se desprende, tal y como remarcaba este jueves el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos, Raúl Galán, durante la «investigación inmediata» de cada caso. Eso no quita, obviamente, para que las autopsias practicadas a los conductores revelen posteriormente la presencia de sustancias en el organismo.

La principal conclusión a la que ha llegado al Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial después de analizar los datos relativos a 2025, con 250 accidentes con heridos en desplazamientos interurbanos y 20 víctimas mortales en 17 siniestros, es que se debe seguir «concienciando» a la ciudadanía, a través de campañas y actos públicos, de que «lo más importante somos las personas que nos ponemos dentro del vehículo». Si ya se hace de por sí, resulta más necesario que en ejercicios anteriores tras registrarse tres decesos más respecto a 2024.

De estos 20 fallecidos en las carreteras burgalesas, cinco eran motoristas. «Hemos roto la tendencia», lamentaba Galán a sabiendas de que la siniestralidad dentro de este apartado había estado «bastante contenida» durante los últimos años. Por ello, la Guardia Civil reforzará sus planes de vigilancia prestando especial atención a «aquellos tramos donde hay más frecuencia o inestabilidad con este tipo de vehículos».

Las causas de muerte, en el caso de los motoristas, fueron «muy variopintas» el pasado ejercicio. Una de las víctimas perdió la vida tras colisionar contra un buitre, de ahí que no se pueda achacar el factor humano como el origen de la tragedia. Aparte, también se detectaron maniobras incorrectas y despistes. Ninguno de los finados, eso sí, circulaba sin casco.

Desde la DGT se pretende «seguir promocionando otro tipo de medidas» para reducir al mínimo la peor de las estadísticas. Por ejemplo, fomentar el uso de guantes para evitar daños graves en las manos o los chalecos con airbag, que «cada vez se utiliza más» y «es una medida fundamental porque protege las partes vitales, sobre todo la cervical».

Otro dato a tener en cuenta desde la Comisión Provincial de Tráfico es el dónde. Según la información recabada por la DGT, el 70% de los siniestros se produjeron en vías convencionales. Cabe destacar, una vez más, que más de la mitad de los fallecidos realizaban trayectos habituales. Así las cosas, Galán volvió a insistir en que «no podemos bajar la guardia aunque creamos que conocemos la carretera como la palma de nuestra mano».

Lo que no existe, tal y como detalló el comandante del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Burgos, Javier Guerra, es un patrón concreto de ubicaciones. La única vía que registró más de un siniestro mortal fue la CL-629: una colisión frontal y la muerte del motorista que chocó contra un buitre. Queda claro, al menos en lo que respecta a 2025, que «el factor vía es muy minoritario».