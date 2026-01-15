Burgos aportó 21 donantes de órganos en 2025, tercer mayor registro de Castilla y León

Un equipo de cirujanos prepara a un paciente en un quirófano antes de que llegue un órgano de un donante.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario de Burgos sumó en 2025 un total de 21 donantes de órganos, cifra que lo sitúa al centro como el tercero con mayor número de donaciones de la comunidad, tras los complejos hospitalarios de Salamanca, con 34 donantes, y la suma de los dos centros de Valladolid, que contabilizaron entre ambos 29 donaciones.

Castilla y León cerró el año con 130 donantes de órganos, lo que permitió la generación de 434 órganos viables para trasplantes: 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas. Entre enero y diciembre se realizaron 261 trasplantes en hospitales públicos de la comunidad, aunque debido a la coordinación nacional de donación y trasplante, no todos los órganos obtenidos en Castilla y León se implantan dentro del territorio autonómico.

La actividad trasplantadora se concentró en tres centros: el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Río Hortega, también en la capital vallisoletana. Entre los dos centros de Valladolid se practicaron 89 trasplantes renales y 38 hepáticos, además de 19 cardiacos. Salamanca, por su parte, realizó 85 trasplantes renales, 11 de ellos de donante vivo o cruzado, 7 combinados de páncreas y riñón, y 23 trasplantes pulmonares dentro del nuevo programa activado en ese hospital.

Durante 2025 se implantaron 184 córneas en los centros hospitalarios de la comunidad dentro de la actividad vinculada al trasplante de tejidos, según los datos difundidos por la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Esta