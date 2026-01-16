Tractorada histórica contra Mercosur y los recortes de la PAC: «Tomad ejemplo de Burgos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El campo sigue en pie de guerra y no tiene intención de rendirse fácilmente. En Burgos, más de 500 tractores han salido este viernes a la calle para denunciar una vez más el acuerdo, todavía pendiente de ratificar, entre Mercosur y la Unión Europea. La convocatoria, promovida por todas las organizaciones agrarias y los independientes, está siendo secundada por más de un millar de profesionales del sector primario que rechazan de pleno este polémico pacto comercial.

La tractorada, convocada a las 10 de la mañana en la calle Alfoz de Bricia junto a Obramat , ha desfilado por la avenida Cantabria en dirección a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León . Tras el obligado parón para visibilizar públicamente el malestar del sector, la comitiva proseguía a pie -con los vehículos estacionados en dos de las principales arterias de la capital burgalesa- hasta la Subdelegación del Gobierno , penúltima parada antes de culminar la protesta en el entorno de El Plantío .

Desde primera hora de la mañana, cientos de tractores procedentes de distintos puntos de la provincia se dejaban ver por distintas calles de la ciudad dejando claro que el sector no piensa tirar la toalla. No solo por Mercosur, sino también por los recortes de la futura Política Agraria Común (PAC) -un 20% como mínimo- a partir de 2028.

«Esto no va solamente de agricultura y ganadería. Va de comer, de vivir y de sobrevivir», proclamaba David Martínez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Unidos de Burgos (AGU), tras hacer un «llamamiento a toda la sociedad para que se una a nosotros» con el fin de evitar la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares normativos que en Europa.

También presente en la manifestación, el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), Miguel Ángel Aguilera, advertía que la «ruina» que se cierne sobre el campo a costa de Mercosur afectará especialmente a Castilla y León al tratarse de una región «completamente cerealista y ganadera». Básicamente, porque «no podemos competir (...) con sueldos más baratos, más producción, extensiones muchísimo más grandes y productos químicos que aquí llevan años prohibidos».

«Si perdemos nuestra soberanía, tendremos que cerrar nuestras explotaciones y los alimentos estarán controlados por las grandes corporaciones», alertaba Aguilera. En la misma línea, Martínez cree que «si los alimentos se controlan desde fuera de España seremos esclavos, un rebaño de ovejas que comerá cuando le echen de comer en el pesebre».

Como agricultor y ganadero, el secretario provincial de UPA, Gabriel Delgado, puede dar fe de que los profesionales del campo se encuentran cada vez más «asfixiados». Por la burocracia, la inflación, la amenaza de Mercosur y la inacción de las administraciones frente a la problemática de la fauna salvaje. Mientras tanto, Burgos soporta la progresiva desaparición de explotaciones. Hasta el punto de que «no quedan ovejas y vacas, con el tiempo, no van a quedar».

«Van a hundir a un sector que lleva mucho tiempo dando guerra. No solamente en España. También en Europa están en contra de estos acuerdos». La presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Burgos, Susana Pardo, espera que los políticos «abran los ojos» para frenar una acuerdo que, a su juicio, sacrificará la «soberanía alimentaria» a cambio de «vender vehículos».

Precisamente, las Opas centran ahora mismo sus esfuerzos en abordar el problema de Mercosur con los partidos políticos que cuentan con representación en Bruselas. Esa es la prioridad, aunque el coordinador provincial de COAG, Diego Saldaña, tampoco pasa por alto el hecho de que «la PAC, cada cuatro o cinco años, nos asfixie más aún». Por otro lado, ve más necesario que nunca la creación de un observatorio para reflejar «los precios reales que tienen los agricultores». Solo así, no le cabe duda, se podrá equilibrar en cierto modo la balanza dentro de la cadena alimentaria.

Con todas estas reivindicaciones y otras cuantas más en el tintero como la imposición de aranceles a Rusia en la venta de fertilizantes, el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, considera que esta manifestación sirve para dar «una lección de unidad y valentía» a quienes pretenden «tapar sus vergüenzas a cambio de vender el sector agrícola a los países de Mercosur».

«Los políticos están metidos en sus despachos. Hay que obligarles a que nos hagan caso». Con esta declaración de intenciones, el presidente de AGU quiso remarcar que «si nosotros nos arruinamos, vosotros no tendréis que comer». De ahí la importancia de promover la unidad de acción, como la aquí gestada entre las Opas y los independientes, en todo el país. El mensaje, llegados a este punto, no puede ser más claro: «Tomad ejemplo de Burgos».

No será la última gran protesta salvo que se produzca un inesperado giro de guion en Bruselas. La próxima manifestación, cuyos flecos están pendientes de concretar, se celebrará el jueves 29 de enero. En Burgos y en el resto de provincias de la Comunidad. Todas las organizaciones a una, dejando las siglas a un lado, con el objetivo común de romper con Mercosur. Y que el acuerdo, firmado pero no ratificado, «lo rompan en mil cachos y lo tiren a la papelera».