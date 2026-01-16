La memoria, la identidad y el cuidado confluyen en el Festival Escena Abierta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras acoger el estreno absoluto de 'La condición horizontal' y la representación de 'Extraña alegría' el festival Escena Abierta alcanza su recta final este fin de semana con propuestas escénicas que explorarán la memoria colectiva y su relación con los problemas actuales del presente, como las formas del cuidado, los recuerdos representados en objetos o la vivienda.

El sábado 17, a las 20 horas, el programa ofrece dos citas "imprescindibles", según los organizadores. Por un lado, Los Bárbaros continúa en el Teatro Principal con 'Extraña alegría', un trabajo donde se entrelazan la investigación ético-política con la visión más cercana al territorio poético, preguntándose sobre los gestos del pasado y sobre cómo conversamos con los muertos.

También el sábado, a las 21.30 horas en el Fórum Evolución de Burgos, volverá a acoger 'La condición horizontal', interpretada y dirigida por Francesc Cuéllar, una reflexión sobre la visión del otro cuando está enfermo, planteando preguntas incómodas como "¿Qué pasa cuando un cuerpo enferma y su naturaleza se aproxima a lo frágil?". Se trata, pues, de una invitación a mirar de frente al cuerpo enfermo, deshumanizado e invisibilizado por la sociedad.

El Fórum Evolución de Burgos acoge dos pases de 'La condición horizontal', interpretada y dirigida por Francesc CuéllarECB

El broche del festival lo pondrá Mos Maiorum, con su obra 'Nosotros, los sin nombre', que podrá verse en el Teatro Principal ya el domingo 18, a las 19.30 horas. Se trata de una experiencia teatral inmersiva y constituye una obra colectiva en colaboración con el dramaturgo Joan Yago. Basada en la vida del anarquista Joan García Oliver y su libro de memorias 'Nosaltres, els sense nom', la obra se presenta como una vía de comprensión y crítica con las “luchas del pasado” y las “inquietudes del presente”.