Aviso a opositores para profesor: estas son las especialidades con examen en Burgos

Imagen de archivo de aspirantes a las oposiciones de Secundaria a las puertas de un instituto. ICAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León abría esta semana el plazo de presentación de solicitudes para las oposiciones de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Música y Artes Escénicas, un proceso selectivo que oferta 1.006 plazas docentes y cuyos exámenes comenzarán en junio de 2026.

Los exámenes que se celebrarán en Burgos -en fecha exacta y lugares aún por determinar- corresponden exclusivamente a ocho especialidades de Formación Profesional, vinculadas a los ámbitos sanitario, industrial, energético y de comunicación, todas ellas ramas técnicas con una elevada demanda de profesorado.

En concreto, la capital acogerá las pruebas de Procedimientos sanitarios y asistenciales, con 23 plazas; Procesos sanitarios, con 16; Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, con 10; Análisis y química industrial, con 9; Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, con 6 plazas cada una; Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, con 5; Laboratorio, con 4; y Operaciones de procesos, con 2 plazas. En suma habrá 81 puestos en juego.

La Junta de Castilla y León concretará en los próximos meses el calendario definitivo, los llamamientos y los centros educativos donde se desarrollarán los exámenes en cada provincia. Además de Burgos, la convocatoria distribuye las pruebas del resto de especialidades por distintas provincias de la comunidad.

En el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Salamanca acogerá los exámenes de Inglés (155 plazas), así como los de Música (9) y las especialidades sanitarias de diagnóstico clínico, correspondientes a Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos (13) y Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico (12). Soria será sede de Lengua Castellana y Literatura (85) y Latín (35), Segovia albergará las pruebas de Geografía e Historia (85), León las de Educación Física (50), Filosofía (35) y Formación y Orientación Laboral (30), Valladolid las de Biología y Geología (50), Economía (20), Organización y gestión comercial (25), Procesos comerciales (25) e Intervención Sociocomunitaria (10), Zamora las de Servicios a la Comunidad (55), Procesos de gestión administrativa (45) y Administración de Empresas (25), Ávila las de Dibujo (30), Francés (15) y Griego (5), mientras que Ponferrada acogerá exclusivamente las pruebas de la especialidad de Economía (20).

En cuanto a otros cuerpos docentes, Palencia será la sede de los exámenes de Piano correspondientes al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, con 11 plazas convocadas, mientras que Ávila albergará también las pruebas de Inglés del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, con un total de 25 plazas.

La orden de la Consejería de Educación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 14 de enero regula tanto los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades como la baremación para la constitución de listas de interinos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 4 de febrero. Las personas interesadas deberán cumplimentar una única solicitud, disponible tanto en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León como en el Portal de Educación, y presentarla de forma exclusivamente electrónica.

En caso de presentar más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta la registrada en último lugar. Además, la solicitud de participación en las oposiciones no implica automáticamente la inclusión en las listas de interinidad, por lo que los aspirantes deberán indicar expresamente las especialidades en las que desean formar parte de dichas listas.