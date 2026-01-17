Rostros de la investigación de la UBU toman las calles de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ciencia se asoma de nuevo a las marquesinas de la ciudad. Dieciséis investigadoras e investigadores de la Universidad de Burgos protagonizan desde esta semana una nueva edición de Burgos Investiga, la campaña que busca acercar el trabajo académico a pie de calle. Sus retratos, acompañados de sus áreas de estudio, estarán visibles en 32 puntos repartidos por toda la ciudad, en un esfuerzo por hacer visible el conocimiento que se genera desde dentro del campus.

Los nombres y las disciplinas elegidas componen un retrato diverso y contemporáneo de la actividad investigadora de la UBU y en esta edición conviven especialistas en inteligencia artificial y en nutrición deportiva, en arte y patrimonio en femenino, en biomedicina o en seguridad industrial. También hay expertos en historia industrial, derecho urbanístico, neurociencia, psicología o tecnología alimentaria. En conjunto, una selección representativa de la amplitud de saberes que conviven a día de hoy en la Universidad de Burgos.

Con estas incorporaciones, la campaña alcanza ya los 112 perfiles divulgados desde su puesta en marcha. Todos ellos pueden consultarse también en la web del proyecto, en la que los investigadores protagonistas figuran con una breve descripción de sus líneas de trabajo. La idea es sencilla, pero efectiva, ya que logra poner cara a quienes investigan y conectar con la ciudadanía a través de algo tan cotidiano como el mobiliario urbano burgalés.

La iniciativa cumple este año su sexta edición y está impulsada por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UBU, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, en pos del objetivo compartido de reforzar el vínculo entre universidad y sociedad, subrayando la función que tiene el conocimiento como motor de transformación social, económica y cultural.

Más allá de la campaña actual, los datos de actividad de la UBU en materia investigadora reflejan un volumen creciente y una posición destacada en el ámbito nacional. Según datos del propio centro, actualmente desarrollan tareas de investigación un total de 1.198 personas, organizadas en 102 grupos reconocidos. A lo largo del pasado año 2025, esa actividad de la universidad burgalesa se ha traducido en 1.462 publicaciones científicas y presentaciones en congresos, además de 65 proyectos financiados en convocatorias europeas, 98 nacionales y 62 de ámbito autonómico.

Ana Vicario, investigadora en el área jurídica, aparece en este mupi de la avenida de la Paz.Daniel Canas

Ese esfuerzo colectivo ha situado a la Universidad de Burgos como la primera en Castilla y León y la cuarta en el conjunto del país en indicadores combinados de calidad docente e investigadora. Un dato que respalda la solidez del trabajo que se realiza en el campus y que da contexto al impulso divulgativo de esta campaña.

protagonistas

Los 16 protagonistas de la edición actual aportan miradas muy distintas, pero complementarias, sobre los retos del presente de los investigadores universitarios en Burgos. Íñigo García Rodríguez investiga las finanzas en ONG; Virginia Blanco, la empresa familiar; Laura Gómez Cuadrado se centra en biomedicina y toxicología celular; y Juan José Martín en historia industrial. También figuran Fernando García-Moreno, especializado en derecho administrativo y urbanismo; Esther Cubo, en neurociencias; y José Luis González Castro, en psicología y conflictos sociales.

Completan la selección Ana Vicario, centrada en proceso y personas jurídicas; Juan Francisco Mielgo, en nutrición deportiva; Susana García Herrero, en seguridad y organización industrial; Manuel Calvo, en paleomagnetismo y paleointensidad; Sandra Osés, en productos de la colmena; Javier García Tojal, en química bioinorgánica; Alicia Martínez González, en competencia matemática; Juan José Rodríguez Díez, en aprendizaje automático e inteligencia artificial; y María José Zaparaín, en arte y patrimonio desde una perspectiva femenina.

A todos ellos los separan sus campos de estudio, pero comparten una misma voluntad de contribuir a que el conocimiento que se genera en la Universidad no se quede entre sus paredes y que quien se detiene ante un mupi en las calles de Burgos descubra, aunque solo sea en un vistazo, que en su ciudad se investiga, se piensa y se busca comprender mejor el mundo.