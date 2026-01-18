El legado de San Lesmes sigue vivo en el Camino de Santiago

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos recibirá el próximo 8 de febrero el Báculo de Oro 2026, una condecoración que otorga la Federación de Peñas y Sociedades de San Lesmes con motivo de la celebración de las fiestas en honor al patrono de la ciudad. Un reconocimiento que la organización recibe con mucha “ilusión” pero sobre todo con mucho “orgullo”.

“Para nosotros es todo un honor”, afirma el presidente de la Asociación, Jesús Aguirre, que destaca la importancia de la figura de San Lesmes Abad, cuya humildad y solidaridad le hizo ganarse el cariño de los burgaleses, y cada año, aprovechan el último domingo de enero para honrar su memoria.

“Seguimos un poco su estela con la acogida de los peregrinos en el albergue municipal de la Casa de los Cubos, y también mantenemos la tradición de conservar, defender y promocionar el Camino de Santiago, tal y como hizo San Lesmes”, explica Aguirre.

La Asociación surgió hace ya 39 años en el Santuario de San Juan de Ortega de la mano de unos pocos voluntarios, y casi cuatro décadas después se ha consolidado como una de las entidades más importantes de la ciudad. Hoy cuenta con 570 socios y su principal tarea se centra en la atención y el cuidado de los peregrinos que pasar por Burgos mientras realizan el Camino de Santiago. La Asociación está a cargo del albergue municipal y pendientes en todo momento de prestar la mejor atención a aquellos que visitan la ciudad durante la Ruta Jacobea.

Sin embargo, su tarea no termina en el albergue. Desde la Asociación también llevan a cabo todo tipo de actividades con el fin de dar visibilidad y promocionar el Camino francés. “El Báculo de Oro es un acicate más para esta asociación”, indica el presidente, que pone en valor el trabajo que realiza su equipo, así como aquello que aportan los socios de la misma.

De cara a 2026 tienen claros sus objetivos: “Seguir con la promoción y conservación del Camino”. Aguirre recuerda que una de sus grandes peticiones se enfoca en la adecuación y mejora de algunos tramos del Camino. Una demanda que no dudan en solicitar tanto a administraciones municipales como provinciales, regionales y nacionales. “Todos queremos la mejora de un Patrimonio Mundial”, apunta.

“El Camino de Santiago ha tenido un protagonismo histórico a lo largo de los siglos y queremos que también ahora lo tenga para nuestra ciudad”, explica el responsable de la Asociación Amigos del Camino, que recuerda lo vivo que está este recorrido, que no deja de tener peregrinos en ningún momento del año.

“Es un camino de introspección, que te permite reencontrarte contigo mismo en una época en la que estamos totalmente saturados de información. Vivimos en una sociedad un tanto estresante y el Camino ayuda a las personas a encontrarse consigo mismas”. Un éxito que se ve reflejado en las cifras de 2025, dado que el albergue registró 19.840 pernoctaciones. Un 18 por ciento eran españoles y un 82 por ciento extranjeros, y de diferentes nacionalidades, aunque fundamentalmente se trataba de italianos, coreanos del sur, franceses, estadounidenses y alemanes.

En el caso de España, la comunidad que más realiza la ruta es Cataluña, seguida por la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Madrid. Este espíritu refleja que el Camino de Santiago sigue siendo un referente vivo y universal. Las cifras y la diversidad de personas que acuden al albergue de Burgos demuestran no solo que la Ruta Jacobea “está más viva que nunca, sino también que las enseñanzas de San Lesmes continúan muy presentes en la ciudad de la mano de la Asociación de Amigos del Camino, con la hospitalidad y la acogida por bandera”.