El Correo de Burgos
última hora

DEPORTES El Burgos brega para lograr un triunfo que le mete en play off 1-0

Un herido en un accidente entre dos vehículos en Burgos

La Policía Local solicitó asistencia para atender a un hombre de 72 años

112 - Archivo

112 - Archivo

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un hombre de 72 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. A las 11.02 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de la Policía Local para atender a un varón de 72 años que se encuentra mareado tras una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del número 43 del Camino Casa de la Vega. 

El centro de emergencias del 1-1-2 informa a Sacyl del incidente, y moviliza una ambulancia soporte vital básico.

tracking