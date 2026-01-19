Un herido en un accidente entre dos vehículos en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 72 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. A las 11.02 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de la Policía Local para atender a un varón de 72 años que se encuentra mareado tras una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del número 43 del Camino Casa de la Vega.

El centro de emergencias del 1-1-2 informa a Sacyl del incidente, y moviliza una ambulancia soporte vital básico.