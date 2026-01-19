Abiertas desde mañana las inscripciones para la XV Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acoge del 9 al 13 de febrero la XV Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa de la Universidad de Burgos (UBU) y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) para visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el ámbito científico, así como fomentar las vocaciones STEAM entre niñas y jóvenes.

El programa incluye más de una veintena de actividades dirigidas a centros educativos, público general y familias, que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad como centros escolares, La Estación de la Ciencia y la Tecnología, la Escuela Politécnica Superior de la UBU y el propio CENIEH, además de propuestas en formato virtual. El plazo de inscripción se abre el martes 20 de enero. Toda la información detallada sobre el programa y el formulario de inscripción están disponibles en la web de La Estación (laestacioncyt.es).

Bajo el lema “Ciencia inclusiva”, esta edición se centra en el papel inclusivo de la ciencia como motor de la igualdad bajo un enfoque integrador para poner en valor referentes femeninos en la investigación y la ciencia, además de avivar a las científicas del futuro.

Esta semana se enmarca dentro del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promovido por Naciones Unidas, organizada en Burgos por las Unidades de Cultura Científica de la UBU y del CENIEH, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ayuntamiento de Burgos.

Talleres y actividades

Entre las actividades para escolares destacan talleres sobre genética, informática, salud global, prevención de la violencia de género, microbiología, pensamiento computacional y sostenibilidad. También se abordarán temas actuales como el funcionamiento de los algoritmos, la preservación de las lenguas maternas o el papel de las mujeres científicas del siglo XX y XXI.

El público general podrá asistir a charlas divulgativas como “La magia de la música en el cerebro” y a la mesa redonda “Ciencia inclusiva, ciencia sin barreras”, donde científicas y especialistas en inclusión reflexionarán sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, con la moderación de María Martinón-Torres, directora del CENIEH.

También estará disponible el Foro por la Ciencia, un encuentro virtual entre investigadoras y alumnos de la ESO y Bachillerato en forma de diálogo para fomentar las vocaciones científicas, especialmente entre las niñas y jóvenes.

Además, el día 11 de febrero se celebrará la gala de entrega de premios Científicas a pie de calle, en la que se revelará los equipos escolares ganadores con las 20 científicas que serán representadas en los micromurales, así como las artistas que se encargarán de cada uno de esos murales.

Por último, se han programado talleres interactivos para niños, niñas y adolescentes, como escape rooms científicos, actividades sobre sostenibilidad, historia de las científicas olvidadas y dinámicas para fomentar el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.