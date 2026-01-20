La compraventa de vivienda se disparó un 10% el año pasado

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La tendencia en el mercado de la vivienda mantiene el mayor peso de la vivienda usada y libre y el incremento acelerado de la VPO. El contraste está en el descenso de la vivienda nueva. La realidad es que, como dicen los expertos del sector, se vende todo. Hay una demanda real del mercado de la compraventa de vivienda empujada por el incremento exponencial de los alquileres en los últimos años.

Los datos oficiales reflejan que el mercado inmobiliario creció un 10% durante el año pasado. A falta de cerrar 2025 con el mes de diciembre, solo hasta noviembre ya se realizaron 484 operaciones de compraventa de vivienda más que en el año 2024. El dato total de transmisiones de propiedad en el registro por una adquisición de un inmueble hasta noviembre del año pasado fue de 5.223. En el mismo periodo de 2024 alcanzaron las 4.739 transacciones.

La vivienda tipo que se compra en Burgos es de segunda mano y del mercado libre. Son los productos que más peso tienen en el total de las operaciones. Con todo, lo que más crece, porque casi se dobla, es el cambio de titularidad por la compra de VPO. De esta manera, de las 5.223 operaciones registradas, 4.801 son del mercado libre. 56 de cada 100 ventas del mercado es vivienda libre. Este producto inmobiliario incrementó sus cifras de compraventa en un 7% con 309 operaciones más que las realizadas en 2024.

El otro gran producto en ventas son los inmuebles de segunda mano. Este tipo de operaciones suponen el 52% del total registrado hasta noviembre del año pasado. En total, 4.420 cambios en vivienda usada que crece un 15,6% en el último año. No es el que más sube. Ese lugar en el ranking está reservado para la VPO.

El año pasado, a falta de contabilizar diciembre, se habían realizado 422 adquisiciones de vivienda protegida, de ellas 78 de nueva planta. La cifra supone un incremento del 71% respecto al mismo periodo de 2024 en el que se ejecutaron 247 transacciones sobre este producto inmobiliario más asequible que el mercado libre al estar tasado por la administración en un precio concreto por metro cuadrado.

El número de vivienda nueva protegida adquirida el año pasado es más bajo, pero no sucede lo mismo con el mercado libre. De hecho, la nueva construcción es la única que cae con respecto al año anterior. Se han vendido un 12% menos de vivienda nueva con hasta 803 transacciones. La cifra es inferior a los 915 de 2024. Una tendencia a la baja sorprendente habida cuenta que, según los expertos, se vende todo y los visados de nuevas edificaciones está en máximos.

La compraventa supone el 61% de los cambios registrales realizados en la titularidad de una vivienda. Pero hay más. En total han cambiado de propietario 8.552 inmuebles. Además de la compraventa, la causa predominante de cambios notariales en una propiedad, también están las herencias. Este factor está detrás de los 2.137 transmisiones bajo notario que se registran en Burgos. La cifra cae frente a los 2.207 del año pasado. El epígrafe otros, entre los que se encuentran los desahucios, es el tercer mayor motivo de cambio de titular con 1.041 inmuebles. A nivel testimonial está la donación con 148 y, a penas perceptibles, la permutas, con tres.