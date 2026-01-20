La Federación de Hostelería pendiente de cobrar el convenio de 2025

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los convenios con entidades y asociaciones desde la Gerencia Municipal de Cultura mantienen la inercia de retrasos hasta superar el año en el que son vigentes y se organizan las actividades. El año se cerró con la resolución de los convenios con asociaciones para las fiestas de Barrio, que esperan el 30% que sigue a la presentación de las facturas. Pero no sucede así con la Federación Provincial de Hostelería. Sigue esperando, hasta el día de ayer, el abono del 70% del convenio de promoción que mantiene con el Ayuntamiento de Burgos para la organización de actividades de ciudad.

El pasado 7 de enero representantes del consistorio y la Federación suscribieron el convenio de colaboración relativo al año pasado. 100.000 euros de presupuesto. En él se incluyen actividades como el concurso de la Feria de Tapas de San Lesmes del año pasado, el I Festival de la Morcilla de Burgos que cosechó un gran éxito, entre tras actividades. «Es un convenio que nace para la promoción de la ciudad, lo habitual es que tras la firma se abone el 70% del importe a los días, este año que se ha suscrito ya en el ejercicio siguiente, el 7 de enero, aún no se ha ingresado nada», explica el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Enrique Seco. Preocupa especialmente la espera que se genera en los que van detrás. «Nos preocupa sobre todo los proveedores que están detrás de nosotros, confían en la Federación, pero no es agradable este retraso», señala.

Desde la entidad esperan el abono de ese 70%, pero se han adelantado con la presentación de las facturas de los gastos recogidos en este convenio para acelerar su consecucion. Es el paso necesario para percibir el 30% restante de la subvención. «Estamos hablando de una programación muy pautada, centrada en la promoción y organización de eventos de ciudad, pero estos retrasos nos preocupan porque se necesita una seguridad jurídica de cobro y de pago», explican desde la entidad.

No resolver la anualidad de 2025, que mantiene la misma cuantía desde 2022, paraliza el convenio de 2026. En él figuran actividades anuales de la entidad y parte del galardón que ostenta este año la ciudad recoge el testigo de Yucatán como Capital Iberoamericana de la Gastronomía. Recuerdan el peso que la hostelería tiene en la ciudad para la generación de actividad lúdica, pero también de actividad económica y de tributos para el consistorio. «Siempre se va tarde con este convenio, pero desde que yo estoy aquí ningún año se ha sobrepasado el año en curso como pasa ahora y el ingreso de la parte económica era casi inmediato», lamenta Seco.

No son los únicos con convenios pendientes de pago. Desde la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños esperan que hoy se resuelvan los pagos de convenios pendientes. En este caso suponen, como avanzó en diciembre la portavoz del equipo de Gobierno en diciembre, el doble del coste del convenio con los hosteleros. En concreto 220.000 euros de 2025 que «esperamos resolver todo mañana (por hoy), confiamos», explicaba a este respecto el presidente de la Hermandad de Peñas, Miguel Santamaría. Basándose en este convenio se financian actividades de la Federación para todo el año como el Día de Peñista pero, principalmente, la animación de calle para las Fiestas de San Pedro y San Pablo con charangas.

Quien si está al día en el cobro de su subvención, unos 20.000 euros, es la Hermandad de Peñas. Permite financiar sus actividades durante todo el año como el concurso de relatos, los festivales y «para el próximo año queremos solicitar un incremento porque tenemos que preparar el 50 aniversario que hacemos en 2027», explica José Manuel Carbonell.