Herida grave una mujer tras ser atropellada a las afueras de Burgos

Una mujer de 50 años resultó gravemente herida este martes a consecuencia de un nuevo atropello en Burgos. El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en torno a las 10:17 horas en la calle Mayor de Castañares, por donde discurre la carretera N-120.

Después de recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizó inmediatamente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl. Dada la situación, se envió una ambulancia al lugar de los hechos.

Mientras se esperaba la asistencia sanitaria, los agentes de la Policía Local que acudieron a Castañares solicitaban, minutos después, atención urgente para la mujer porque su estado había empeorado y se encontraba inconsciente.

Finalmente, la víctima tuvo que ser trasladada el UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).