Herida grave una mujer tras ser atropellada a las afueras de Burgos

La Policía Local solicita asistencia urgente para la víctima al perder la consciencia después del siniestro

La Policía Local, en Castañares, después del atropello.

La Policía Local, en Castañares, después del atropello.ÓSCAR CORCUERA

Una mujer de 50 años resultó gravemente herida este martes a consecuencia de un nuevo atropello en Burgos. El suceso, según informa el 112, tuvo lugar en torno a las 10:17 horas en la calle Mayor de Castañares, por donde discurre la carretera N-120

Después de recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 movilizó inmediatamente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl. Dada la situación, se envió una ambulancia al lugar de los hechos. 

Mientras se esperaba la asistencia sanitaria, los agentes de la Policía Local que acudieron a Castañares solicitaban, minutos después, atención urgente para la mujer porque su estado había empeorado y se encontraba inconsciente

Finalmente, la víctima tuvo que ser trasladada el UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU)

