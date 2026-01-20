CrackPPC, la startup de la UBU premiada por Google que apuesta por Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Convertir la formación universitaria en una carrera profesional sólida no siempre es fácil. Sin embargo, Blanca López, egresada del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos y Máster en Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario por la UNIR, lo ha conseguido. Y por todo lo alto. Creando su propio proyecto, CrackPPC, una agencia especializada en publicidad digital que hoy trabaja con marcas de primer nivel a escala nacional e internacional y sin renunciar a vivir en Burgos.

Tras finalizar sus estudios en la UBU, su primer acercamiento al entorno laboral llegó gracias a una beca y un puesto de trabajo en una agencia de marketing digital local, comenzando así una andadura en este sector que derivó en la creación de su propia agencia.

“Éramos muy conscientes de las limitaciones de oportunidades laborales cualificadas en el entorno digital para jóvenes burgaleses”, explica Blanca. Por ello, se volcaron en sacar adelante “una alternativa que permitiese al talento local desarrollar su carrera profesional trabajando con grandes marcas, pero desde Burgos y con la calidad de vida que ofrece una ciudad pequeña”, declara.

El proyecto se apoya en una filosofía que rompe con los esquemas clásicos del sector. Frente a estructuras jerárquicas rígidas y poco flexibles, CrackPPC apuesta por un modelo organizativo lineal, en el que todas las personas del equipo son gestoras de cuentas. Este enfoque permite abordar los proyectos desde una perspectiva técnica y especializada, aportando diferentes puntos de vista gracias a la diversidad de experiencias del equipo y favoreciendo tanto el crecimiento profesional interno como la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

La empresa está especializada en performance marketing, es decir, en la gestión de inversión publicitaria digital orientada a objetivos medibles y alineados con los resultados de negocio. Trabajan con plataformas como Google Ads, Meta, TikTok, Spotify o Amazon Ads, entre otras, y lo hacen con una propuesta diferencial: tarifas fijas adaptadas a cada cliente, pensadas para facilitar el crecimiento y la expansión a nuevos canales sin que los costes se conviertan en una barrera.

Esta importante labor de posicionamiento, comenta Blanca, ha llegado principalmente a través del boca a boca y de las recomendaciones de clientes, pero también gracias a una fuerte apuesta por la generación de contenido. Su blog, el canal de YouTube y una actividad constante en LinkedIn —donde superan los 12.000 seguidores— les han permitido consolidar su reputación como agencia especializada y técnica.

Blanca López.ECB

Además, la trayectoria de CrackPPC se ha visto recientemente reforzada por un importante reconocimiento internacional. La agencia ha sido galardonada con el Google Ads Impact Awards 2025 en la categoría Creative Impact para la región EMEA, un premio convocado anualmente por Google al que concurren agencias de Europa, África y Oriente Medio y que tan solo otras dos agencias españolas habían logrado, y nunca antes una de su tamaño.

Por todo ello, está claro que CrackPPC crece rápido, aunque, como asegura Blanca, de manera controlada. “Hemos puesto el foco en el bienestar del equipo y de los clientes, evitando la sobredimensión”. Esta forma de entender el crecimiento les ha permitido mantener altos estándares de calidad y construir una base sólida sobre la que seguir evolucionando. En la actualidad, la empresa cuenta con un equipo de 15 personas, mayoritariamente mujeres, con una edad media de 28 años”, comenta.

El camino del emprendimiento tuvo algunas dificultades, especialmente en las fases iniciales. La burocracia y la falta de información clara fueron algunos de los principales obstáculos. En este sentido, Blanca destaca el apoyo recibido por parte de entidades como el CEEI, la Universidad de Burgos, la Concejalía de Juventud y la Fundación Lesmes, así como la posibilidad de instalarse en el Vivero de Empresas de Capiscol, un recurso clave para reducir costes y facilitar el despegue del proyecto.

A quienes desde la universidad estén valorando emprender, Blanca les recomienda dejarse acompañar, apoyarse en personas que ya hayan recorrido ese camino y definir metas claras desde el principio. “Rodearse de otras empresas de nueva creación acelera mucho el aprendizaje”, afirma.

Para ella, la mayor satisfacción llega al ver crecer al equipo y comprobar cómo el proyecto contribuye a retener talento joven en la ciudad. Un reto constante que exige estar al día, aprender de forma continua y adaptarse a los cambios de un sector en permanente evolución, pero que demuestra que desde la universidad y el entorno local también se pueden construir proyectos con impacto y proyección global.

UBUemprende, apoyo al emprendimiento universitario

La Universidad de Burgos, a través de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación y de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI-OTC), gestiona el programa de fomento del emprendimiento UBUemprende. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2008 con la intención de apoyar a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quieran validar y explorar la viabilidad comercial de su idea o proyecto, así como impulsar el espíritu emprendedor entre alumnos e investigadores a través de convocatorias regulares y actividades formativas. Actualmente, ya son 40 las empresas que han sido reconocidas como startups de la Universidad de Burgos, una lista que continúa creciendo gracias al interés de los emprendedores en obtener este reconocimiento por parte de la institución como respaldo a su proyecto.