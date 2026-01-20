Burgos apuesta en Fitur por el eclipse, la digitalización y nuevos recorridos naturales

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos participará un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, con una presencia coordinada de ciudad y provincia, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos) y la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur). La participación se articulará mediante una agenda de presentaciones, encuentros profesionales y actos institucionales orientados a reforzar la proyección del destino.

Uno de los ejes de la participación de la ciudad será su apuesta por la digitalización turística, materializada en el portal www.visitaburgosciudad.es, concebido como una herramienta destinada a facilitar información actualizada a todas aquellas personas que deciden viajar a Burgos. La plataforma, disponible en varios idiomas, ofrece contenidos prácticos para la planificación del viaje, propuestas de visita, rutas y recursos de interés, así como información útil también para los profesionales del sector. Este desarrollo digital se apoya, además, en los perfiles oficiales del destino en redes sociales, reforzando la difusión de contenidos y la visibilidad exterior de la ciudad.

La propuesta de Burgos en Fitur incluirá asimismo la presentación de contenidos vinculados al eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento de alcance internacional que situará a la ciudad como punto destacado de observación. En este contexto, se avanzará información dirigida especialmente al público extranjero que ya ha confirmado su visita a Burgos durante esa semana, con materiales divulgativos pensados para facilitar la planificación de la estancia, principalmente en lengua inglesa.

Durante los días de feria se sucederán diferentes presentaciones vinculadas al turismo cultural y patrimonial, entre ellas la incorporación de Santa Gadea del Cid a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España; las iniciativas de la Fundación Ars Burgensis, orientadas a la conservación, interpretación y apertura al público del patrimonio histórico-artístico de la Archidiócesis de Burgos o la nueva ruta turística Caminos en flor: agroturismo ligado al paisaje, de la mano de Enrique del Rivero.

La agenda en Fitur también incluye una presentación centrada en el auge del turismo cinematográfico, a través del espacio FITUR Screen, un ámbito en el que Burgos ha reforzado su posicionamiento en los últimos años. En este marco, se pondrá en valor la ruta turística asociada a los largometrajes El bueno, el feo y el malo y La huella del mal, que recorre distintos enclaves de la ciudad y de la provincia y permite descubrir el territorio a través de escenarios reales vinculados a los rodajes.

Paquetes turísticos para grupos

En el ámbito de la comercialización turística, la presencia en FITUR permitirá poner en valor el trabajo conjunto desarrollado por ciudad y provincia para dar salida turística a la oferta existente, especialmente en el segmento del turismo organizado.

En este marco se inscriben las iniciativas impulsadas junto al turoperador Viajes InterRías, orientadas a la creación y difusión de paquetes turísticos que integran recursos de la capital y del resto del territorio en propuestas cerradas, dirigidas tanto al mercado nacional como al portugués y canalizadas a través de agencias de viajes.

En esta línea de colaboración interinstitucional, Burgos contempla además la firma de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, orientado a reforzar la cooperación entre ambas ciudades en materia de promoción turística y cultural, mediante el intercambio de acciones, experiencias y soportes de difusión conjunta.

En el ámbito del turismo de congresos y reuniones, la Oficina de Congresos de Burgos participará en Fitur para reforzar su posicionamiento como destino MICE, con reuniones profesionales en el stand de la Junta de Castilla y León y su presencia en citas sectoriales como el XVII Congreso Nacional de Business Travel, una reunión técnica del Spain Convention Bureau y el MICE Summit organizado por Foro MICE.

Cultura y proyección creativa

La agenda cultural de Burgos en Fitur tendrá un protagonismo especial durante el fin de semana, con la actuación del sábado De zamarracos y gallos. El carnaval tradicional en Mecerreyes y De caballeros villanos a infanzones. La entrega del Fuero de Castrojeriz.

El domingo, el grupo burgalés El Nido ofrecerá dos pases durante la feria. Su presencia permite vincular la proyección turística de Burgos con su escena creativa contemporánea y con el relato cultural asociado a la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea 2031, incorporando a la programación una expresión musical actual ligada al territorio.