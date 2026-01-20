Detenido en Burgos por denunciar un falso robo del coche tras sufrir un accidente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 54 años de edad, como presunto autor de un delito de denuncia falsa, tras constatarse que el relato de hechos expresado en su denuncia, por la supuesta apropiación indebida de un vehículo que figuraba a su nombre, no se correspondía con la realidad.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando, el ahora detenido, relató a los agentes que el vehículo de su propiedad había sufrido un siniestro vial, hecho notificado por su compañía aseguradora, y que desconocía su paradero actual.

Paralelamente, aseguró que este automóvil venía siendo utilizado sin su previo consentimiento por un compañero de piso quien, con motivo de una discusión mantenida en el domicilio que compartían, se habría apoderado de las llaves y abandonado el lugar a bordo del mismo, negándose a devolverlas.

Consecuencia de ello, efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz iniciaron las pesquisas policiales, en el marco de una operación policial denominada 'Idiobur', que permitieron esclarecer realmente lo sucedido.

El turismo implicado fue localizado, semanas después, en un desguace burgalés, con graves desperfectos en su parte frontal, fruto de un siniestro vial. Los agentes descubrieron que el vehículo y el seguro obligatorio figuraban a nombre del denunciante, y que éste aparecía en el contrato como conductor habitual.

El desarrollo de la investigación, centrado a partir de este momento en la trazabilidad documental del turismo, permitió descubrir que, pese a encontrarse a nombre del denunciante, había sido adquirido y abonado íntegramente, meses atrás, por la persona denunciada, y que existía un acuerdo previo entre ambos, fruto de la confianza entre las partes, por el que, para facilitar los trámites burocráticos de la adquisición, habían decidido que la titularidad del automóvil figurara a nombre del ahora detenido.

Con la intención de enmascarar la autoría en el siniestro vial y con el plan final de obtener una indemnización de su aseguradora, trató de aprovecharse de la situación, relatando hechos falsos para confundir a los investigadores; no obstante, todo ha sido aclarado y no ha obtenido beneficio alguno de la compañía.

Por todo ello, el presunto autor de los hechos ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.