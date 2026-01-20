Burgos encara los últimos días para solicitar plaza en los viajes del ‘Club de los 60’ de la Junta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El miércoles 21 de enero será el último día para solicitar plaza en los viajes del Club de los 60 en su edición de 2026, en cualquiera de sus modalidades: presencial, telefónica u online. Esta iniciativa, impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y uno de los más demandados del departamento que dirige Isabel Blanco, destaca por ofrecer cada año decenas de destinos nacionales e internacionales a precios asequibles y con altos estándares de calidad para sus 364.132 socios en toda la Comunidad.

Como novedad esta edición añade un importante cambio destinado a facilitar la gestión de los viajes con la incorporación de 212 agencias acreditadas que se encargarán de realizar las reservas y trámites. En la provincia de Burgos, los usuarios contarán con 36 de estas agencias, varias de ellas situadas en Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Los socios a quienes se les adjudique un viaje podrán elegir libremente la que prefieran para tramitar y formalizar su reserva, además de recibir toda la información y el apoyo necesarios.

Para esta edición se han convocado 28.454 plazas, 257 más que el año anterior. De ellas, 12.588 se destinan al turno de primavera y 15.866 a otoño y Navidad. El programa ofrece un total de 30 propuestas, 17 de carácter internacional. Entre las principales novedades figuran Japón, un crucero fluvial por el Rin y un itinerario combinado por París y el valle del Loira. Además, tras el éxito del pasado año, se mantiene el crucero por el Danubio. Los 13 destinos restantes corresponden a enclaves nacionales, como Mallorca o Tenerife, y se incluyen dos viajes de la modalidad ‘viajes para todos’, con salidas a Sevilla y Valencia, diseñados para personas con discapacidad o que requieren apoyos especiales.

El pasado año, cerca de 5.000 burgaleses disfrutaron de alguno de los viajes del programa. Hay que destacar que todos los destinos han sido sometidos a una evaluación para garantizar que cumplen con los objetivos del Club de los 60 y con las expectativas de sus socios. Los cuestionarios de valoración realizados en 2025 han obtenido resultados muy positivos con un alto grado de satisfacción de los participantes.

Plazos y forma de solicitud

Toda la información acerca de los viajes del ‘Club de los 60’, tanto el contenido como el procedimiento para optar a uno de ellos, se encuentra en el folleto digital, disponible en la web de la Junta, o en formato físico, que también lleva incluido el modelo de solicitud.

Las solicitudes pueden realizarse online a través de la página web, o por teléfono llamando a los números 983 428 206 y 983 415 194, disponibles de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 horas. Para quienes prefieran la atención presencial, las inscripciones pueden formalizarse en la gerencia territorial de Servicios Sociales de Burgos, situada en la calle Ana María Lopidana nº 5. También se ofrece atención a través del teléfono 012, del asistente virtual y de internet, lo que supone un notable aumento de los puntos de información.

Una de las principales innovaciones del programa es la incorporación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial, que ofrece información tanto a los futuros viajeros como a quienes se encuentran en lista de reserva. Este servicio, disponible las 24 horas del día a través del teléfono 900 841 306, permite resolver dudas de manera inmediata y puede atender hasta 200 llamadas simultáneas, una capacidad que incluso puede ampliarse en caso necesario.

Una vez adjudicada la plaza y efectuado el pago -cuyo número de cuenta se comunicará por carta-, el procedimiento se mantiene como en años anteriores: los socios deberán acudir al establecimiento elegido para formalizar la reserva y recoger la documentación. Asimismo, estos puntos acreditados podrán atender cualquier trámite relacionado con el viaje, como cambios de turno o acompañante, comunicación de alergias o intolerancias, renuncias o solicitudes de devolución.

El sorteo en cada provincia se realizará el 3 de febrero de 2026. Los listados de los adjudicatarios y de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera, se harán públicos el día 5 de febrero. En cuanto a los de otoño, se harán públicos el 10 de julio, mientras que, para los de Navidad, habrá que esperar al 10 de septiembre.

Aquellas personas que no hayan obtenido destino pasan a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.