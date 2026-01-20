Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Le iba de maravilla y cambió varias veces de trabajo. Pasó por grandes compañías hasta que decidió montar su propia firma. Seis años más tarde, rondaba una facturación cercana a los 12 millones de euros. Se sentía como «Superman» hasta que llegó la quiebra. Después de tocar fondo, logró reinventarse desde cero y ahora se dedica a asesorar a otros empresarios. Con la inteligencia artificial (IA) bajo el brazo, vislumbra esperanza y más tiempo libre sin renunciar a la productividad. Sobre esto, y lo que surja, hablará David Díaz Robisco este miércoles, a partir de las 20 horas, invitado por la Fundación Círculo y la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV).

Pregunta. La IA es tan capaz de fascinar como de asustar. ¿Qué le diría a quienes piensan lo segundo?

Respuesta. La IA nos ayudará a pensar más y mejor, no va a anular nuestra voluntad. Pasará en el futuro como muchas cosas que se han automatizado. Los trabajos repetitivos pierden sentido y hay otros que ganan valor. Sigue haciendo falta hablar y pensar, aunque ahora usemos el dictado y no escribamos a máquina. Es un cambio, pero la persona siempre tiene que estar detrás.

P. En muchos sectores, hay temor a perder el puesto de trabajo.

R. La IA va a quitar el trabajo repetitivo y nos va a dejar otro tipo de trabajos. También nos va a permitir tener espíritu crítico. Es creativa con lo que ya existe, pero no con cosas nuevas. Tampoco tiene ética ni empatía. Te puede decir que te quiere, pero no sabe si has tenido buen o mal día. La diferencia no está en las cosas técnicas, sino en la forma de comunicar o de empatizar.

«La tecnología no debe pasarnos por encima, tenemos que seguir siendo personas»

P. ¿Puede llegar a servir para fortalecer las relaciones sociales?

R. Podría ser, pero la historia nos ha demostrado que con los avances tecnológicos nos aborregamos un poco. Antes se usaban los mapas y memorizabas el sitio, ahora utilizamos el navegador. Antes, te creías todo lo que salía en la tele y ahora contrastas la información. Están las redes sociales, que pueden servir para informarnos pero también nos aborregan. No es la herramienta en sí, sino cómo la usamos. ¿La usamos para que nos lo dé todo hecho o para aprender más?

P. Cabe la posibilidad de que nos volvamos más cómodos. Y que eso afecte a nuestras capacidades.

R. Totalmente. Puedes creerte la primera respuesta que te dé la IA o buscar otros puntos de vista, analizar opciones, barajar pros y contras...

Esto no va de tecnología, va de la persona. La tecnología no debe pasarnos por encima, tenemos que seguir siendo personas.

P. Por mucha tecnología que haya a nuestro alrededor, vivimos continuamente estresados. ¿Cómo puede la IA ayudarnos en este sentido?

R. Como en la vida misma. Las buenas preguntas dan buenas respuestas y las malas preguntas dan malas respuestas. Muchas veces, el estrés viene porque le preguntamos algo y no nos da lo que queremos.

Tengo una metodología llamada TORRE (Tarea, Objetivo, Rol, Resultado y Ejemplo) que sirve para aumentar el bienestar en las tareas del día a día. Cómo hacerlo con contexto, con datos... La clave para que la IA te dé lo que quieres es preguntar bien. Aun así, siempre hay que revisar el resultado porque se puede equivocar al estar alimentada de redes sociales, verdades y mentiras. Hay que alimentar el espíritu crítico que no tiene la IA.

«Ahora mismo lo que se vende es que la vida de todo el mundo es perfecta»

P. Su planteamiento no se basa en sobrevivir sino en supervivir.

R. Supervivir es quitarte todo lo rutinario y poder hacer cosas más relacionadas con las personas: pensar, decidir, pasar más tiempo contigo y con los demás, tener más criterio... Tener tiempo para ser persona, no estar todo el rato agobiado de un lado a otro. Ese debe ser el objetivo de la IA.

P. Como experto en marca personal, ¿cuál diría que es la clave principal para destacar en un mundo cada vez más competitivo?

R. Ser tú mismo. Tengo mi marca personal en LinkedIn. Si hablo contigo y lo que publico o escribo no cuadra con lo que estoy diciendo, mal. Si copio a otras personas o lo traduzco a lo que me da la inteligencia artificial con el criterio de los demás, ahí empiezan los problemas. Más que el hecho de que te siga mucha gente, importa que compartan tus valores. No hay que impostar, tienes que hablar de tus experiencias.

Nos da miedo porque ahora mismo lo que se vende es que la vida de todo el mundo es perfecta. No es así. A todo el mundo nos pasan las mismas cosas, pero nos da miedo compartirlas. Lo que sí es bueno, en el tema de la marca personal, es hablar en positivo y nunca criticar. Buscar la forma de mejorar, ver cómo puedes solucionar un problema en lugar de quejarte.

«Yo no quiero aprender a base de golpes, quiero aprender de otra forma»

P. Precisamente, ha escrito sobre la quiebra de una empresa basándose en su propia experiencia. ¿Sigue estando penalizado socialmente el fracaso en España?

R. Sigue estando penalizado. Yo no me puedo quejar, pero es como una losa por la educación que hemos recibido. Cuando algo te sale mal y se lo cuentas a alguien, la otra persona te cuenta algo peor o te dice «mañana será otro día», «de todo se aprende»... Yo no quiero aprender a base de golpes, quiero aprender de otra forma. No tenemos la cultura de «volver a intentarlo», es más bien de «búscate la vida».

Mi libro Lecciones de una quiebra tiene más de 200 valoraciones de cinco estrellas, muchas de ellas de empresarios. Uno de los comentarios más destacados es: «A mí también me ha pasado, pero nunca lo he contado».

El fracaso está mal visto. En mi caso tuve que asumir que lo había hecho mal, no que el mercado se había equivocado o que los bancos no me financiaban. Fue un trabajo interno para el que no estamos educados.

P. ¿Cómo se empieza de cero cuando uno está quebrado emocional y económicamente?

R. Se empieza muy mal. Estuve en un proceso de coaching personal durante más de seis meses. Aprendí a descubrir las cosas buenas que hay en mí y a hacer sencillo lo que parece complejo. Una vez que te conoces a ti mismo, puedes empezar a hacer cosas que van con tu forma de ser.

Cuando lo has perdido todo, más bajo no se puede caer, así que desde el plano económico seguí trabajando como autónomo. Siempre es bueno hacer algún trabajo a bajo precio o gratis para coger referencias.

P. ¿Podría decirse que LinkedIn le ha cambiado la vida?

R. Sí. Fue un sitio en el que empecé a compartir las cosas que me salían bien. A partir de ahí, logré conseguir clientes para temas financieros, de ventas y ahora también para mentorías dirigidas a empresarios. Siempre digo que la gente que se acerca a ti es la que comparte los valores que tú proyectas. Por eso, la marca personal debe consistir en compartir tus experiencias en positivo.