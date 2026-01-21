Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos celebrará las fiestas de San Lesmes 2026, una de las celebraciones más arraigadas y queridas por la ciudad, con un extenso programa de actividades que se prolongará durante más de un mes y que combinará tradición, cultura, música, folclore, gastronomía y propuestas solidarias. La programación comenzó el 16 de enero y se cerrará el 7 de marzo con el homenaje a Diego Porcelos, fundador de la ciudad.

El inicio de los actos llegó el viernes con propuestas familiares como el espectáculo de magia del mago Patxi y continuará con el 9º Festival Solidario a favor del Banco de Alimentos, previsto para mañana, 22 de enero. El pregón de las fiestas, uno de los momentos más esperados, tendrá lugar el viernes 23 de enero en la iglesia de San Lesmes y correrá a cargo de Saturnino López Santidrián, canónigo de la Catedral y catedrático emérito de la Facultad de Teología de Burgos. La cita se completará con un concierto del Orfeón Burgalés, que interpretará música sacra y una obra basada en la Vita Sancti Adelelmi.

La jornada central será el domingo 25 de enero, festividad del patrón. Desde primera hora, los pasacalles de dulzaineros animarán el centro de la ciudad, antes de la tradicional comitiva que recorrerá el Paseo del Espolón y la calle Vitoria hasta la iglesia de San Lesmes. Allí se celebrará la misa solemne, presidida por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, con la participación del Orfeón Burgalés y grupos de danzas tradicionales. Tras la ceremonia, tendrá lugar el tradicional reparto de panecillos y el baile de gigantillos y danzantes en la plaza de San Juan y su entorno.

El programa incluye además una intensa agenda cultural con conciertos como el del Trío Eldorado (24 de enero), Caput-Castellae (26 de enero), Ángel Stanich (31 de enero) o la Banda Ciudad de Burgos (1 de febrero), así como teatro familiar, la representación de ‘Antígona’ en el Teatro Principal y actuaciones corales en el Convento de las Bernardas.

Las fiestas de San Lesmes también mantendrán su carácter participativo con actividades organizadas por las peñas, concursos, la entrega del Báculo de Oro -que este año recaerá en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos- y la celebración de la Feria de Pinchos y Tapas 2026, en la que participarán 21 establecimientos de la ciudad y que pondrá en valor la gastronomía local.

El calendario se cerrará en febrero y marzo con la entrega de premios de los distintos concursos, el X Concurso de Relatos Cortos sobre el Himno a Burgos y el tradicional homenaje a Diego Porcelos, consolidando unas fiestas que vuelven a situar a San Lesmes como una de las grandes citas del invierno burgalés.

El programa está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Federación de Peñas y Asociaciones de San Lesmes y numerosos colectivos culturales y sociales, consolidando unas fiestas que refuerzan la identidad, la convivencia y el orgullo de la ciudad en torno a su patrón.