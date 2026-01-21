El Burgos Burpellet BH concluye su concentración con la mirada puesta en las primeras competiciones en España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este miércoles concluyó la última concentración de pretemporada del Burgos Burpellet BH, que afrontará este fin de semana sus primeras carreras europeas de la temporada. El UCI ProTeam trabajó con la mayoría de sus ciclistas y miembros del staff en la localidad malagueña de Benalmádena, alojándose en el Spirit Hotel Benalmádena Beach, cadena hotelera que en 2026 seguirá siendo uno de sus principales patrocinadores. Durante ocho provechosas jornadas, los corredores afinaron su preparación para afrontar en el mejor estado de forma la nueva campaña ciclista.

Un total de 17 ciclistas del Burgos Burpellet BH, con la única ausencia de aquellos corredores que están compitiendo esta semana en el Pune Grand Tour de la India, realizaron entrenamientos en grupo, enfocados a perfeccionar diferentes áreas. Desde jornadas sobre la bicicleta BH de contrarreloj para preparar las cronos por equipos, hasta entrenamientos específicos para sprinters, pasando por sesiones de fondo en carretera superiores a las seis horas de duración o series y pruebas de rendimiento en puertos de montaña. Es por ello que los corredores se repartieron, como es habitual, en dos bloques diferenciados: uno de escaladores y otro de velocistas y rodadores, centrándose cada uno de ellos en una preparación concreta para ese perfil de ciclistas.

Durante estos días, los nuevos preparadores físicos monitorizaron diferentes aspectos de los entrenamientos y organizaron sesiones de trabajo físico y movilidad. El Spirit Hotel Benalmádena Beach sirvió también como epicentro de la presentación del equipo, que desveló su nuevo maillot de SIROKO y en los próximos días desvelará también el diseño de la nueva bicicleta de BH Bikes. Igualmente, se realizaron las sesiones de fotografías oficiales y diferentes charlas técnicas con los directores deportivos del equipo.

Desde Benalmádena, el Burgos Burpellet BH se desplazará ahora hasta la Comunidad Valenciana, donde disputará tres carreras de un día: la Clàssica Camp de Morvedre (23 enero), el Gran Premio Castellón (24 enero) y la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 (25 enero). La temporada europea continuará la semana siguiente en la Challenge de Mallorca (28 enero-1 febrero) y el Gran Premio La Marsellesa (1 febrero) en Francia.

En febrero, el equipo morado regresará a Asia para correr la Muscat Classic (6 febrero) y el Tour de Omán (7-11 febrero) y no faltará a las habituales pruebas españolas: la Volta a la Comunitat Valenciana (4-8 febrero), la Vuelta a la Región de Murcia (13-14 febrero), la Clásica de Almería (15 febrero), la Clásica Jaén Paraíso Interior (16 febrero) y la Vuelta a Andalucía (18-22 febrero).