El derribo de la antigua fábrica de Lejías el Cid dará paso a la construcción de 18 viviendas

Edificio de la antigua fábrica de Lejías El Cid, en la calle Los Colonia, ya vallado.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos acaba de conceder la licencia municipal que avala el derribo de la antigua fábrica de Lejías el Cid, en la calle de Los Colonia 5-7 de la capital burgalesa, tras largos años de abandono y okupaciones sucesivas de estas instalaciones.

Además, ya se ha presentado, por parte de la mercantil interesada, Bulevar Los Colonia S. L., el proyecto básico para sustituir este espacio degradado por 17 viviendas, un apartamento, así como garajes y trasteros que completarán la parcela.

El proyecto básico, al que deberá seguir el de ejecución que está por presentarse y aprobarse, plantea una edificación compuesta por una planta baja en el que se sitúan 3 viviendas, las plazas de aparcamiento y trasteros, así como los cuartos de bicicletas, de basuras e instalaciones, y 3 plantas más ático sobre rasante, en el que se albergan las 14 viviendas restantes y el aparcamiento, con acceso directo desde la calle Los Colonia.

Edificio de la antigua fábrica de Lejías El Cid, en la calle Los Colonia, ya vallado.Óscar Corcuera

Antes de iniciar los trabajos de derribo, que se han valorado en aproximadamente 15.000 euros, será necesario vaciar el edificio de residuos, lo cual se presenta como todo un reto, después de haber sido objeto de vandalismo y okupaciones. Por ello, será necesario contar con un gestor de residuos especializado. Cuando se logre ese vaciado se podrá comenzar con la demolición para la que se establece un plazo de 6 meses, según figura en el proyecto de demolición aprobado por el área de Licencias.

Sobre el edificio de Lejías El Cid constan, al menos desde el año 2015, informes que señalan que la fachada y la cubierta presentan problemas de conservación. Esta situación no fue tenida en cuenta por los sucesivos ocupantes del inmueble, que generaban sensación de inseguridad en el barrio de El Crucero, como venían denunciando los vecinos desde hace años. Sin embargo, desde antes de 2015, el Ayuntamiento llevaba requiriendo a los propietarios actuaciones de mantenimiento.

Durante el presente mandato se intentó una ejecución subsidiaria de la demolición, pero los nuevos propietarios ya se han puesto con ello y se esperan avances a corto plazo.

La concejala socialista Dolores Ovejero aseguró el pasado agosto que "nada se sabe" del contrato destinado a promover ejecuciones subsidiarias de ruinas, que iba a estar dotado con 300.000 euros. Se bloqueó así el derribo del edificio de Lejías El Cid, largamente demandado por los vecinos de la zona sur, o el adecentamiento de otros puntos conflictivos. Los nuevos pasos abren otro horizonte en el vecindario.