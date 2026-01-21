Trasladado al hospital un menor de 16 años tras un accidente en Burgos
El siniestro se produjo entre dos vehículos en la calle Batalla de las Navas de Tolosa
Un varón de 16 años resultó herido hoy tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Batalla de las Navas de Tolosa, a la altura del colegio Niño Jesús.
La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 14.25 horas y dio traslado del mismo a la Policía Nacional, a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos al lugar para atender al menor. Tras ser atendido en el lugar, el menor fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos.