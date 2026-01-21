Trasladado al hospital un menor de 16 años tras un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de 16 años resultó herido hoy tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la calle Batalla de las Navas de Tolosa, a la altura del colegio Niño Jesús.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 14.25 horas y dio traslado del mismo a la Policía Nacional, a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió recursos al lugar para atender al menor. Tras ser atendido en el lugar, el menor fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos.