Compromiso como ‘Espacio Cerebro Protegido’

El ictus, la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, es una de las dolencias más comunes que puede afectar a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. Y como ocurre con otros riesgos para la salud, la formación y la prevención pueden servir, primero, para evitarlo y, después, para saber qué hacer en caso de sufrirlo o de que alguien lo sufra.

Este es el compromiso con la salud que ha llevado a cabo toda la plantilla la planta en Burgos de Skretting España -cerca de 180 trabajadores- y sus hijos para conseguir ser un ‘Espacio Cerebro Protegido’.Todo arranca el pasado mes de abril, según relata la directora de Recursos Humanos de la factoría, Sara Fajardo. Recuerda que la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos celebró una charla sobre el ictus.

El interés que suscitó el encuentro hizo que desde la empresa se pusieran en contacto con la Fundación Freno al Ictus, donde se les planteó el desarrollo del proyecto ‘Embajadores contra el Ictus’ y «la verdad es que nos lo tomamos muy en serio porque realmente es un tema que es bastante desconocido y que además con un pequeño conocimiento puede salvar la vida de alguien».

La formación a la plantilla, cuyos 180 empleados han completado el programa, también se ha extendido a los hijos de trabajadores mayores de 13 años, con el objetivo de fomentar la concienciación y la capacidad de respuesta ante esta grave afección. La aceptación entre los jóvenes de 13 a 18 años fue excelente. El proyecto, como su nombre indica, convirtió en «caballeros de la mesa redonda» a los jóvenes tras las explicaciones y los ejercicios prácticas para actuar en caso de que se dé una situación de crisis. «Era una manera también de engancharlos y de que esto también fuera más allá de lo que era la empresa, porque nosotros realmente creemos que es un tema súper importante», explica Fajardo.

Este trabajo de compromiso con la salud por parte de la factoría de Skretting en Cojóbar ha tenido su premio, ya que ha obtenido su certificado como ‘Espacio Cerebro Protegido’, que forma parte del proyecto Brain Caring People que desarrolla la Fundación Freno al Ictus, en colaboración con la Sociedad Española de Neurología (SEN) y su Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV), con el objetivo de reducir el impacto social del ictus a través de la formación y la sensibilización en entornos laborales y familiares.

Hoy, a las 12.00 horas recibirá la certificación en un acto en el que participarán Sergio Alanis, CEO de Skretting España, Emiliana Molero, secretaria general de FAE, y Julio Agredano, presidente de la Fundación.