Cruz Roja en Burgos reparte más de 400 juguetes a casi 260 niños y niñas de toda la provincia

Cruz Roja en Burgos ha entregado durante estas Navidades alrededor de 420 juguetes a casi 260 niños y niñas pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad social y económica, gracias a la campaña ‘El Juguete Educativo’.

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se, la organización humanitaria ha participado en diferentes campañas de recogida para asegurar que ningún menor se quede sin juguete en unas fechas tan señaladas como son las navidades. La entrega de todos los juguetes que se han recogido se ha hecho efectiva durante los meses de diciembre y enero.

La labor ha sido posible gracias a la participación de más de 60 personas voluntarias que han dedicado su tiempo a la recepción, clasificación y distribución de los juguetes, junto al equipo de Cruz Roja Juventud.

Todos los juguetes recogidos se han repartido por las Asambleas Comarcales de Cruz Roja en la Provincia de Burgos para atender a las necesidades de los usuarios y usuarias pertenecientes a los programas que lleva a cabo Cruz Roja en las Asambleas, principalmente de menores y sus familias para garantizar sus derechos.

Desde Cruz Roja en la provincia de Burgos agradecen la colaboración del tejido social y empresarial y colectivos que se han sumado a la iniciativa, como CaixaBank a través de ‘El árbol de los sueños’, Fundación Carrefour con ‘Duendes’, la oficina de la Seguridad Social o el Grupo Quirón, entre otros.

La campaña de ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja se desarrolla durante todo el año a través de la donación de juguetes no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos transmisores de valores sociales.