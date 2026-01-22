Ya hay fecha para el juicio por el asesinato de Sergio Delgado en Burgos por ser de Valladolid: "Que se haga justicia"

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

Hace ya casi dos años que un puñetazo y su posterior caída acabaron con la vida de Sergio Delgado, vallisoletano de 32 años cuando estaba de despedida de soltero en Burgos. Su único crimen fue ser de Valladolid y por ello fue agredido por un burgalés de 23 años que acabó con su vida. Un trágico suceso que ahora está a las puertas del juicio para que familiares y amigos puedan reclamar justicia. "La familia está anímicamente baja, han sacado fuerzas para que se haga justicia". El objetivo que ahora persiguen es que un acontecimiento de estas características "no vuelva a suceder: que te maten por ser de donde eres", explica en declaraciones a este periódico el portavoz de la familia, Ángel Tamayo.

El juicio comenzará el próximo 2 de febrero en Burgos por el procedimiento de jurado popular al tratarse de un asesinato. Un proceso que no será fácil para sus allegados al tener que recordar todo lo vivido en aquel aciago febrero de 2024: "Para la familia es como empezar la película de cero, retomar lo vivido".

"Es una batalla más que no esperaban", recalca Tamayo sobre este juicio que llega por un asesinato que se produjo en un momento que debería ser de fiesta y diversión, pero que se tiñó de luto.

La situación de la familia de Sergio Delgado no es nada fácil, dos años después deben revivir los duros fantasmas del pasado. Una montaña rusa de emociones al tener que enterrar un ser querido y al dar la bienvenida a una nueva miembro de la familia, su hermana tiene una hija de un año. Sergio Delgado sería tío, pero que nunca llegó a conocer: "Hay una pequeña alegría, su sobrina cumplió ayer (por el miércoles) un año. Un bebé siempre aporta una sonrisa, pero también hay tristeza porque no conocerá a su tío".