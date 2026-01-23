Detenido en Burgos por estafar a un vecino de Badajoz en la compra de un móvil

La Policía Nacional de Burgos colabora con la de Badajoz para esclarecer una estafa por internet.POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional de Badajoz identificó recientemente a un presunto estafador, vinculado a la compra fraudulenta de un teléfono móvil, que acabó siendo localizado y detenido en Burgos.

La investigación arrancó a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaria de la ciudad extremeña. La víctima puso en conocimiento de los agentes que había sido objeto de estafa al publicar la venta de un móvil, valorado en 1.200 euros, a través de una plataforma de compraventa online.

Después de llegar a un acuerdo de venta, el supuesto comprador remitió al denunciante un justificante falso de una transferencia bancaria en el que figuraba la identidad de otra persona. La víctima, dando por bueno dicho documento, envió el teléfono. Sin embargo, nunca recibió el dinero.

Ante estos hechos, el Grupo de Delitos Tecnológicos y Financieros de la Policía Judicial se puso manos a la obra para identificar al autor de al estafa. Al comprobar que la dirección de envió del terminal se encontraba ubicada Burgos, se solicitó colaboración a efectivos de la Comisaría Provincial de la ciudad.

Una vez acreditada la identidad del comprador, policías encargados de la investigación de esta especialidad delictiva procedieron a la detención del receptor del smartphone, quien a su vez había vendido el terminal a una tercera persona.

Finalmente se logró la recuperación del dispositivo, en manos de sucesivos compradores que desconocían su procedencia por medios ilícitos. Ya recuperado el teléfono, fue devuelto a su legítimo propietario.