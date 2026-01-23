Los intensivistas de Castilla y León practican en la UBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Centro de Simulación de Alta Fidelidad de la Universidad de Burgos ha sido la sede elegida para el desarrollo de las prácticas del X Curso de Instructores en Simulación Clínica para Medicina Intensiva, organizado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y en el que participan desde ayer veinte profesionales de Medicina Intensiva de la comunidad y cinco instructores.

Tras una importante fase de formación online, el personal médico participantes deberá poner en práctica los conocimientos y técnicas estudiadas en escenarios de alta fidelidad que recrean situaciones de la vida real. Esta metodología, según indica el presidente de la Sociedad Castellano Leonesa de Medicina Intensiva, Critica y Unidades Coronarias (SCLMICYUC), Sergio Andrés Ossa Echeverri, es de una gran utilidad, ya que, además de la seguridad que ofrece la práctica sin pacientes reales, “las puedes repetir un infinito número de veces, puedes grabar el comportamiento de los estudiantes o de los alumnos y puedes hacer la revisión, entrenar y hacer una facilitación, un debriefing posterior, de las habilidades técnicas y no técnicas”, explica, reconociendo además que destrezas menos técnicas como “el trabajo en equipo, la comunicación y las relaciones multidisciplinarias son fundamentales”.

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez, subraya que el hecho de que la UBU acoja este tipo de actividades, que cumple ya su décima edición, demuestra que “la Facultad de Medicina en Burgos no es algo anecdótico ni casual, sino que tiene una explicación y una justificación en una sólida trayectoria”, la cual también ha sido puesta de relieve por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ángeles Martínez Martín, señalando que lo que hace este curso es “impulsar esa estrecha relación que ya existe con el complejo asistencial Universitario de Burgos”, en un momento en el que está a punto de culminarse el proceso de aprobación de la memoria de verificación del Grado en Medicina por parte de la ANECA.

En este sentido, Osa destacó también las “magníficas instalaciones” que suponen el Centro de Simulación de Alta Fidelidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, “sobre lo que va a pivotar el plan de Medicina que servirá para formar a los futuros médicos de Burgos”.