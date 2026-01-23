Nuevo golpe al tráfico de drogas en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional destinados en Burgos han efectuado dos operaciones antidroga durante el pasado 19 de enero, con el resultado global de tres personas detenidas, unos 210 gramos de cocaína incautados, y el descubrimiento e inutilización de una plantación ‘indoor’ de marihuana, durante cuyo registro se han aprehendido unos 800 gramos de dicha sustancia.

La explotación de la primera y más importante actuación policial, la llamada operación ‘Ibiza’, permitió a los agentes, tras varios meses de investigación previa, la detención de un hombre y una mujer, quienes fueron interceptados a bordo de un turismo, y en cuyo poder se encontraron 107 gramos de cocaína.

Inmediatamente, se procedió al registro bajo autorización judicial de su domicilio, una casa en una localidad de la provincia ubicada a unos 25 kilómetros aproximados de la capital. Durante dicha diligencia, y en una planta específicamente dedicada, se halló un sistema para el cultivo ilegal de marihuana, es decir, una plantación ‘indoor’ de esta conocida planta psicoactiva.

El sistema utilizado por las personas que controlan el cultivo de marihuana, se compone de utensilios específicos que permiten una mayor y más rápida producción rendimiento de la droga. En este sentido, se hallaron: Lámparas de luz y calor; Tubos extractores de aire; Paredes recubiertas de aislante térmico; Numerosas macetas independientes para la plantación semillas; Numerosas macetas independientes para la plantación semillas; Instalación especial de electricidad y Bolsas de envasado al vacío.

La cantidad de sustancia incautada no ha sido elevada, pues al momento del registro la gran mayoría de plantas habían sido recolectadas. No obstante, los agentes aprehendieron unos 800 gramos de cogollos.

Operación Poza

Por último, en una investigación paralela denominada ‘Poza’, un sujeto de entre 20 y 30 años fue sorprendido a bordo de un turismo circulando por una calle de Burgos. En el registro de sus pertenencias se halló una bolsa plástica que resultó ser cocaína, arrojando un peso bruto de 103,6 gramos, por lo que fue inmediatamente detenido.

Todos los arrestados están investigados por respectivos delitos contra la salud pública, y ya han pasado a disposición judicial.

Droga incautada al detenido.POLICIA NACIONAL

La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, y agradece toda colaboración ciudadana en orden a combatirlas.